В Ізраїлі українку засудили на 17 років за вбивство дитини

Українку, яку працювала вихователькою в ізраїльському дитячому садочку, визнали винною у вбивстві 14-місячної дівчинки.

23-річна Інна Скибенко працювала помічницею вихователя в дитячому садку “Маша та Ведмідь” у місті Петах-Тіква – про це повідомляє видання УНН.

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Прикра історія трапилась рік тому. Інна вирішила "заспокоїти" маленьку Ясмін Вінта, яка не хотіла лягати спати під час тихої години. Вихователька накрила дитину ковдрою, всівшись зверху, та почала грати на смартфоні.

Через десять хвилин вихователька скинула ковдру та побачила, що дівчинка не реагує. Натомість вона знову накрила її ковдрою з головою та продовжила розглядати щось у телефоні. Минуло майже дві години перед тим, як інша няня зрозуміла, що дівчинка мертва. На дитині не було знайдено слідів насильницької смерті, проте експертиза з’ясувала, що маленька Ясмін померла від удушення.

Як виявилось, українка та ще одна працівниця дитсадка систематично знущалися з дітей, застосовуючи фізичну силу. Усі ці випадки, враховуючи вбивство Ясмін, були зафіксовані на встановлені в садку камери відеоспостереження.

На відеозаписі правоохоронці побачили, як Інна силою укладає дівчинку на матрац, накриває її з головою ковдрою і лягає поверх 14-місячної дитини. У той час, як дівчинка билася в конвульсіях, працівниця дитсадка "сиділа" в телефоні.

Після переглядів усіх відеозаписів було допитано та звільнено ще кількох співробітників.

Інна Скибенко повністю визнала свою провину, внаслідок чого отримала менший термін. Батьки вбитої дитини не згодні з таким рішенням та вважать термін ув'язнення довжиною 17 років надто м'яким покаранням для горе-виховательки.