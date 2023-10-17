Стратегически все будет нормально: Кулеба об отношениях с Польшей

Вчера, 15 октября, в Польше прошли парламентские выборы. Результат никоим образом не отразится на стратегических отношениях с Киевом.

Ведь Украина и Польша не выживут в этом жестком мире друг без друга. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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Глава МИД прокомментировал выборы в Польше и их влияние на дальнейшие отношения между Киевом и Варшавой. Он подчеркнул, что при любой конфигурации власти двух стран "стратегически все будет нормально".

Слишком глубоки эти отношения, слишком много всего на них завязано. И главное: тактически можно думать друг о друге все, что угодно, но стратегически Украина и Польша не могут быть друг без друга и не выживут в этом жестоком мире друг без друга. Поэтому стратегически все будет нормально при любой конфигурации власти в Польше,

– заметил Кулеба.

О спорах с Польшей по зерновому вопросу

Кулеба заверил, что разговоры о прекращении военной помощи из-за зернового спора в Польше были остановлены.

"Во-первых, такие разговоры уже не звучат. Во-вторых, в самой Польше эти разговоры были красноречиво остановлены", – сказал Кулеба.

Он добавил, тем, кто делал подобные заявления, показали, что они пересекли границу.

Все эти эмоции, будем надеяться, остались в уже завершившейся избирательной кампании. Теперь у них будет формирование коалиции и нового правительства, но это уже другая история,

– подытожил глава МИД.

В конце концов Украина ценит отношения с Польшей, но имеет и других соседей, с которыми развивает военно-техническое сотрудничество, и которые много делают для помощи Украине. К примеру, Румыния.

Выборы в Польше: что известно