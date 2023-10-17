Стратегически все будет нормально: Кулеба об отношениях с Польшей
Вчера, 15 октября, в Польше прошли парламентские выборы. Результат никоим образом не отразится на стратегических отношениях с Киевом.
Ведь Украина и Польша не выживут в этом жестком мире друг без друга. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.
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Глава МИД прокомментировал выборы в Польше и их влияние на дальнейшие отношения между Киевом и Варшавой. Он подчеркнул, что при любой конфигурации власти двух стран "стратегически все будет нормально".
Слишком глубоки эти отношения, слишком много всего на них завязано. И главное: тактически можно думать друг о друге все, что угодно, но стратегически Украина и Польша не могут быть друг без друга и не выживут в этом жестоком мире друг без друга. Поэтому стратегически все будет нормально при любой конфигурации власти в Польше,
– заметил Кулеба.
О спорах с Польшей по зерновому вопросу
Кулеба заверил, что разговоры о прекращении военной помощи из-за зернового спора в Польше были остановлены.
"Во-первых, такие разговоры уже не звучат. Во-вторых, в самой Польше эти разговоры были красноречиво остановлены", – сказал Кулеба.
Он добавил, тем, кто делал подобные заявления, показали, что они пересекли границу.
Все эти эмоции, будем надеяться, остались в уже завершившейся избирательной кампании. Теперь у них будет формирование коалиции и нового правительства, но это уже другая история,
– подытожил глава МИД.
В конце концов Украина ценит отношения с Польшей, но имеет и других соседей, с которыми развивает военно-техническое сотрудничество, и которые много делают для помощи Украине. К примеру, Румыния.
Выборы в Польше: что известно
- В воскресенье, 15 октября, поляки выбирали депутатов и сенаторов на парламентских выборах. Явка составила 74,36%.
- По состоянию на утро 17 октября подсчитано 99,93% голосов на выборах в Сейм. По данным избирательной комиссии, партия "Право и справедливость" набрала 35,41% голосов, "Гражданская коалиция" – 30,67%, "Третий путь" – 14,41%, "Новые левые" – 8,6%, "Конфедерация – 7,16%.
- Также в Польше состоялся референдум, в котором могли принять участие все граждане страны, обладающие правом голоса. Однако проголосовали только 40% поляков, что сделало результаты референдума необязательными для выполнения.