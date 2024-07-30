Вопрос Украины и местные выборы в Германии: политики дискутируют из-за требований "подруги Путина"
Источник:Spiegel
Через месяц, 1 сентября, состоятся выборы в парламент Тюрингии, земли в центральной Германии. Между лидерами политсил, которым прогнозируют неплохие результаты, состоялась заочная дискуссия по формированию коалиции и российско-украинской войне.
Сара Вагенкнехт, возглавляющая одноименный блок, заявила о готовности формировать коалицию в Тюрингии только с тем местным правительством, которое "против войны" и "поддерживает дипломатию". Ей ответил Марион Фойгт, председатель оппозиционной партии ХДС в Тюрингии и другие политики.
Смотрите также Нас не запугаешь, – в Германии отреагировали на ядерные угрозы Путина
Тюрингия "выходит" на поле международной политики
Глава Христианско-демократической партии в Тюрингии подтвердил, что требует от федеральной власти больше дипломатических шагов в контексте российско-украинской войны.
В то же время он отметил, что земля Тюрингия не может решать то, что требует политсила Сары Вагенкнехт, ведь это является прямой ответственностью федерального правительства.
Я ожидаю, что мы будем вести предвыборную кампанию, сосредоточенную на конкретных проблемах жителей Тюрингии, которые мы можем решить здесь,
– сказал Марион Фойгт.
Политик добавил, что ХДС является "крупнейшей партией мира в Европе". По словам Фойгта, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер от ХДС и он сам являются гарантами того, что позиция Тюрингии будет услышана в Берлине.
Председатель Социал-демократическая партии Германии в Тюрингии и министр внутренних дел Георг Майер обвинил Вагенкнехт в шантаже из-за того, что она поставила условием коалиции отказ от дальнейшей поддержки Украины в войне против России.
Внешняя политика не делается в правительствах земель. Ни одна серьезная партия в федеральном правительстве не позволит шантажировать себя Сарой Вагенкнехт, чтобы прекратить поддержку демократической страны, которая подверглась жестокому вторжению со стороны России.
Георг Майер убежден, что Вагенкнехт прекрасно знает, о чем говорит, но ее по-настоящему не беспокоит вопрос дипломатии. По словам политика, Вагенкнехт "как всегда, беспокоится о себе".
В то же время ультраправая партия "Альтернатива для Германии" может набрать около 28,6% на парламентских выборах в Тюрингии, а Христианско-демократический союз – 22,4%. Следом в списке идут "Левые" с 12,7%.
Однако следует понимать, что до 1 сентября, дня проведения голосования, все может измениться.