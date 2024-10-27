Какая сила может повлиять на ситуацию в Грузии после объявления результатов выборов

В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы, на которых победила правящая пророссийская партия "Грузинская мечта". Оппозиционные партии, которые набирают значительно меньше голосов, не согласны с этими результатами и готовы к протестам. Однако есть важный фактор, который может изменить ситуацию.

Политолог из Грузии Гела Васадзе отметил в разговоре с 24 Каналом, что протесты оппозиции в стране возможны, однако их успех зависит от позиции Запада и от наличия политического лидера. Отметим, что партия "Грузинская мечта" набрала на выборах более 54% голосов.

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Ситуация может измениться

Принципиально важный вопрос, по мнению политолога, признает ли Запад результаты парламентских выборов в Грузии.

Если он их признает, тогда сопротивление внутри страны возможно, но оно будет обречено, потому что получится, что Запад легитимизировал эту власть,

– отметил он.

Также важный момент, насколько активными будут политические партии.

Люди, которые отстояли огромные очереди и проголосовали, хотя раньше они не приходили на избирательный участок или делали это очень давно, будут возмущены результатами,

– уверен Васадзе.

Однако, по его словам, без политического лидерства практически невозможно достичь каких-то политических целей.

Политолог отметил еще один момент: сегодня пророссийская партия "Грузинская мечта" набирает почти 90 месте в парламенте. А для того, чтобы парламент был признан легитимным, нужно 100 депутатов.

Соответственно по меньшей мере 10 депутатов нужно перекупить или какую-то одну партию завести в парламент как оппозицию. Если правящей партии не удастся это сделать, тогда ситуация может измениться.

Для того чтобы выборы в Грузии были признаны нелегитимными, нужно не только, чтобы Запад их не признал, но и чтобы партии проявили политическую волю, защитили свои голоса и чтобы оппозиция не вошла в парламент.

Если это все происходит, тогда автоматически назначаются новые выборы. Если же нет – тогда "Грузинская мечта" оформляет свою победу,

– резюмировал Гела Васадзе.

Отметим, что грузинская оппозиция не признает результатов парламентских выборов, которые состоялись 26 октября и готова к протестам. Об этом заявили в партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единство – Национальное движение". Также к протестам присоединилась партия "Коалиция за изменения", в которой обвинили правящую партию "Грузинская мечта" в осуществлении конституционного переворота. Позже эту позицию поддержала коалиция "Сильная Грузия".

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