Політолог із Грузії Гела Васадзе зазначив у розмові з 24 Каналом, що протести опозиції в країні можливі, однак їхній успіх залежить від позиції Заходу та від наявності політичного лідера. Зазначимо, що партія "Грузинська мрія" набрала на виборах понад 54% голосів.

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Ситуація може змінитись

Принципово важливе питання, на думку політолога, чи визнає Захід результати парламентських виборів в Грузії.

Якщо він їх визнає, тоді спротив всередині країни можливий, але він буде приречений, тому що вийде, що Захід легітимізував цю владу,

– зауважив він.

Також важливий момент, наскільки активними будуть політичні партії.

Люди, які відстояли величезні черги та проголосували, хоча раніше вони не приходили на виборчу дільницю або робили це дуже давно, будуть обурені результатами,

– впевнений Васадзе.

Однак, за його словами, без політичного лідерства практично неможливо досягти якихось політичних цілей.

Політолог відзначив ще один момент: сьогодні проросійська партія "Грузинська мрія" набирає майже 90 місці в парламенті. А для того, щоб парламент було визнано легітимним, потрібно 100 депутатів.

Відповідно щонайменше 10 депутатів потрібно перекупити або якусь одну партію завести в парламент як опозицію. Проте якщо правлячій партії не вдасться це зробити, тоді ситуація може змінитись.

Для того, щоб вибори в Грузії були визнані нелегітимними, потрібно не тільки, щоб Захід їх не визнав, але й щоб партії проявили політичну волю, захистили свої голоси і щоб опозиція не увійшла до парламенту.

Якщо це все відбувається, тоді автоматично назначаються нові вибори. Якщо ж ні – тоді "Грузинська мрія" оформлює свою перемогу,

– резюмував Гела Васадзе.

Зазначимо, що грузинська опозиція не визнає результатів парламентських виборів, які відбулись 26 жовтня та готова до протестів. Про це заявили у партії експрезидента Міхаіла Саакашвілі "Єдність – Національний рух". Також до протестів доєдналась партія "Коаліція за зміни", в якій звинуватили правлячу партію "Грузинська мрія" у здійсненні конституційного перевороту. Пізніше цю позицію підтримала коаліція "Сильна Грузія".

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