В партии "ЕС" заявили, что суд арестовал также имущество "Прямого" и 5 канала

6 января 2022 , 18:49
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Источник:

"Европейская Солидарность"

В Европейской Солидарности отреагировали на арест имущества 5 президента Петра Порошенко. Более того, соратники политика заявили, что решение суда распространяется и на "Прямой" и 5 канал.

Соратники Порошенко назвали решение суда незаконным, а блокирование активов "Прямого" и 5 канала – наступлением на свободу слова.

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Каналы Порошенко не принадлежат

В Европейской Солидарности заявили, что Петр Порошенко не является владельцем обоих телеканалов, активы которых арестовал суд.

Еще с ноября прошлого года всем хорошо известно: каналы не принадлежат Порошенко,
– говорится в заявлении партии.

Петра Порошенко в "Европейской Солидарности" назвали "сильным и мужественным лидером, который знает, что его ищут, и потому вернется в Украину". Однако он вернется не для того, чтобы бороться с властью, а чтобы противостоять российской агрессии.

Арест имущества Порошенко

Больше об аресте имущества Порошенко в нашем сюжете: смотрите видео

 

Автор: Іван Магуряк