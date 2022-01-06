В партии "ЕС" заявили, что суд арестовал также имущество "Прямого" и 5 канала

В Европейской Солидарности отреагировали на арест имущества 5 президента Петра Порошенко. Более того, соратники политика заявили, что решение суда распространяется и на "Прямой" и 5 канал.

Соратники Порошенко назвали решение суда незаконным, а блокирование активов "Прямого" и 5 канала – наступлением на свободу слова.

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Каналы Порошенко не принадлежат

В Европейской Солидарности заявили, что Петр Порошенко не является владельцем обоих телеканалов, активы которых арестовал суд.

Еще с ноября прошлого года всем хорошо известно: каналы не принадлежат Порошенко,

– говорится в заявлении партии.

Петра Порошенко в "Европейской Солидарности" назвали "сильным и мужественным лидером, который знает, что его ищут, и потому вернется в Украину". Однако он вернется не для того, чтобы бороться с властью, а чтобы противостоять российской агрессии.

Арест имущества Порошенко

20 декабря 2021 года пятому президенту Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене и финансировании терроризма. В тот же день политик вылетел за границу.

6 января состоялось заседание в Печерском суде, на котором судья удовлетворил ходатайство адвокатов об аресте всего имущества Порошенко.

В Офисе генпрокурора заявили, что арест наложили на имущество, находящееся в открытых реестрах. В перспективе его могут конфисковать, поскольку наказания по статьям, по которым подозревают политика, предусматривают и конфискацию имущества.

Адвокаты назвали это решение незаконным, поскольку Петр Порошенко не присутствовал на заседании. Однако политик записал видеообращение, в котором заявил, что вернется в Украину 17 января.

Больше об аресте имущества Порошенко в нашем сюжете: смотрите видео