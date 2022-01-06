В партии Путина уже заговорили о "присоединении" Казахстана к России
Источник:фейсбук Султана Хамзаева
Пока в Казахстане продолжаются масштабные протесты, в путинской партии "Единая Россия" уже не прочь воспользоваться ситуацией для "возрождения СССР". Например, депутат Госдумы Султан Хамзаев уже предлагает провести референдум.
Очевидно, сторонникам Путина мало Союзного государства с Беларусью. Депутат от "Единой России" Султан Хамзаев считает такой шаг "демократическим".
Обратите внимание В России заявили, что протесты в Казахстане "организованы из-за рубежа"
Хамзаев предлагает референдум
Депутат от путинской партии начал свое сообщение со слов "Центральная Азия – русская земля". Затем продолжил словами о том, что поддержка фактического уничтожения независимости и суверенитета Казахстана – его личная позиция.
Султан Хамзаев предлагает провести в Казахстане референдум за присоединение к России. Аргументом за это он считает то, что президент Казахстана пользуется русским языком.
Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической родиной – Россией. Отмечу, что сам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев все свои заявления делает на русском. Считаю, это будет хорошим проявлением настоящей демократии,
– заявил Хамзаев.
Путинский депутат поддерживает присоединение Казахстана к России / Фото из фейсбука Султана Хамзаева
Россия и протесты в Казахстане: главное
- В Казахстане с 3 января 2022 года продолжаются массовые протесты. Россия, как привычно, не могла остаться в стороне и не вмешаться в ситуацию.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал Организацию Договора коллективной безопасности (Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Россия и Казахстан) ввести войска.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ введет войска на неопределенный срок.
- Россия первой отправила свой контингент в Казахстан. По словам жительницы Алматы, к вводу российских войск в стране относятся неоднозначно.
- В МИД России уже успели заявить, что протесты в Казахстане "организованы из-за рубежа".
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