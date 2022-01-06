В партии Путина уже заговорили о "присоединении" Казахстана к России

Пока в Казахстане продолжаются масштабные протесты, в путинской партии "Единая Россия" уже не прочь воспользоваться ситуацией для "возрождения СССР". Например, депутат Госдумы Султан Хамзаев уже предлагает провести референдум.

Очевидно, сторонникам Путина мало Союзного государства с Беларусью. Депутат от "Единой России" Султан Хамзаев считает такой шаг "демократическим".

Обратите внимание В России заявили, что протесты в Казахстане "организованы из-за рубежа"

Хамзаев предлагает референдум

Депутат от путинской партии начал свое сообщение со слов "Центральная Азия – русская земля". Затем продолжил словами о том, что поддержка фактического уничтожения независимости и суверенитета Казахстана – его личная позиция.

Султан Хамзаев предлагает провести в Казахстане референдум за присоединение к России. Аргументом за это он считает то, что президент Казахстана пользуется русским языком.

Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической родиной – Россией. Отмечу, что сам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев все свои заявления делает на русском. Считаю, это будет хорошим проявлением настоящей демократии,

– заявил Хамзаев.



Путинский депутат поддерживает присоединение Казахстана к России / Фото из фейсбука Султана Хамзаева

Россия и протесты в Казахстане: главное

В Казахстане с 3 января 2022 года продолжаются массовые протесты. Россия, как привычно, не могла остаться в стороне и не вмешаться в ситуацию.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал Организацию Договора коллективной безопасности (Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Россия и Казахстан) ввести войска.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ введет войска на неопределенный срок.

Россия первой отправила свой контингент в Казахстан. По словам жительницы Алматы, к вводу российских войск в стране относятся неоднозначно.

В МИД России уже успели заявить, что протесты в Казахстане "организованы из-за рубежа".

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