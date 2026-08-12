Единственную антивоенную партию внезапно сняли с выборов: почему испугались в Кремле

Единственную российскую партию, открыто позиционирующую себя как антивоенную, внезапно сняли с выборов в Госдуму. Формально решение объяснили некоторыми нарушениями, однако за этим могут скрываться совсем другие причины.

Политолог Вадим Денисенко рассказал 24 Каналу, что изначально допуск "Яблока" к выборам мог быть частью плана Кремля. В то же время впоследствии внутри российских властей возобладала позиция силовиков, выступающих против любой непутинской риторики на выборах.

Почему в России кардинально изменилось положение партии "Яблоко"

По словам Вадима Денисенко, изначально "Яблоко" могли допустить к выборам намеренно. Логика заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, отвечавшего за избирательные процессы, могла заключаться в том, чтобы создать для российских либералов иллюзию возможности политического представительства.

При этом власти могли заранее определить результат партии. При контролируемом подсчете голосов "Яблоко" могло получить условные 3–4%, после чего Кремль использовал бы это как демонстрацию якобы незначительной поддержки антивоенных настроений в России.

То есть можно было бы показать, что военную тематику поддерживают 97%, а антивоенную – лишь 3%,

– пояснил политолог.

Однако, по его словам, в Кремле есть несколько групп влияния, и часть из них выступила против участия "Яблока" в выборах.

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Почему могли испугаться в Кремле

Денисенко отметил, что для части российского истеблишмента, в частности силовиков и людей в администрации президента, сам факт присутствия непропутинской риторики на выборах является опасным.

При этом ситуацию могли использовать и для внутренней борьбы против Кириенко. Тот мог понять, что проигрывает эту борьбу, и в итоге сам стать инициатором снятия "Яблока" с выборов.

Политолог считает, что реальная поддержка партии "Яблоко" могла быть значительно выше той, которую Кремль планировал продемонстрировать. Речь идет примерно о 10%.

"Но "Яблоку" бы никогда не дали возможности пройти в какие-либо органы власти, партии бы нарисовали тот процент, который был бы нужен", – отметил Денисенко.

Напомним. Верховный суд России отменил регистрацию оппозиционной партии "Яблоко" на выборах в Госдуму. Поводом для этого стал иск прокремлевской партии "Батькивщина", которая обвинила антивоенную политическую силу в нарушении авторских прав и получении средств из-за рубежа. В самой партии обвинения считают безосновательными и связывают такое решение властей с попыткой подавить суспильний спрос на мир.