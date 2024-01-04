Очень удобный резерв, – Романова пояснила, какую новую ЧВК имеет партия Путина
Российские оккупанты активизировали рекрутинг в ЧВК "Эспаньола", которая и раньше участвовала в войне России против Украины. Эта ЧВК принадлежит партии Владимира Путина "Единая Россия".
Это неожиданный владелец, о чем в разговоре с 24 Каналом отметила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. Она объяснила, что об "Эспаньоле" говорили и раньше, но без указания кому именно она подчиняется.
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"У всех есть своя ЧВК, так почему бы "Единой России" такую не иметь", – иронически отметила Романова.
Боевой резерв
По словам Ольги Романовой, футбольные ультрас – давний боевой резерв Владимира Путина. Еще в начале 2000-х он выстраивал свою политику так, чтобы получить благосклонность представителей этого движения.
"В начале 2000-х Путин посетил могилу футбольного фаната, убитого в драке ультрас. Это был большой ход – ультрас помнит. Давно Кремль подбирал их под себя", – отметила она.
Российские пропагандисты хорошо понимают и знают силу ультрас. И с начала полномасштабной войны их взяли под контроль.
"Ультрас – это маргиналы, они не офисная и не литературная публика. Это еще один достаточно мощный резерв пополнения сил. Удобный резерв, в частности, для "Единой России", – добавила Романова.
Что известно о ЧВК "Эспаньола": основное
- ЧВК "Эспаньола" состоит из российских футбольных болельщиков. Некоторые из них начали воевать в Украине с 2014 года. ЧВК была создана в 2022 году.
- Как сообщили в разведке, рекрутинг в ЧВК производится и на временно оккупированных территориях. За участие в войне в Украине обещают по 220 тысяч рублей в месяц. Контракт рассчитан не менее чем на полгода. Впрочем, для большинства наемников первый бой является последним.
- В августе 2023 года бойцы ВСУ уничтожили роту ЧВК "Эспаньола" на Бахмутском направлении.