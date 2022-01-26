Партия Путина официально просит Кремль поставлять оружие боевикам на Донбассе

Партия Путина "Единая Россия" официально просит Кремль поставлять оружие боевикам на Донбассе. Речь идет о территории Луганской и Донецкой областей.

Соответствующую информацию обнародовали 26 января. Об этом заявил глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.

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Пропутинская партия просит оружие для Донбасса

"Единая Россия" просит руководство России "помочь" самопровозглашенным "республикам" на оккупированной Россией части Донбасса,

– говорится в сообщении.

В частности, путинская партия просит "помощи" в виде военных поставок. Также в традициях российской пропаганды заявили, что просят "принять все меры" якобы "для обеспечения безопасности их граждан".

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