Фаворит выборов в Германии поддерживает предоставление Украине летального оружия

Политик Роберт Габек заявил, что поддерживает предоставление Украине оборонительных видов вооружения. По его словам, стремление Киева получить это оружие является "обоснованным".

Сопредседатель немецкой партии "Зеленых" отметил, что нашему государству "трудно отказать в чем-то подобном". Об этом он сообщил в интервью изданию F.A.Z. и радиовещателю Deutschlandfunk.

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Несмотря на то, что "Зеленые" считаются пацифистами, когда речь заходит о самообороне, нельзя отказывать стране, которая испытывает агрессию. Помощь для самозащиты не должна быть отклонена,

– сказал политик.

Роберт Габек отметил, что в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и развязала войну на Донбассе и заметил, что в конце марта 2021 года страна-агрессор начала стягивать свои войска к границам Украины.

По информации F.A.Z., в апреле 2021 года Украина направила властям Германии список вооружений, которые она хотела бы получить для защиты Черноморского побережья. Говорилось о:

немецких боезарядах для противокорабельных ракет типа Sea Spear;

зенитных пушках GDM-008 Millennium;

беспилотных мини-подводных лодках типов Sea Cat и Sea Fox, которые используются для подводной разведки и осуществления мероприятий морского разминирования.

Членство Украины в НАТО

В 2014 году Россия оккупировала Крым и захватила одну из важнейших военно-морских баз Украины – Севастополь. Из-за этого наше государство потеряло значительную часть своего флота.

Сопредседатель немецкой партии "Зеленых" добавил, что Украина неоднократно подтверждала свое желание стать членом НАТО, но этот вопрос "сложный".

НАТО не имеет единства касательно него, а Украина не является полностью подготовленной. Перспективу членства в НАТО, которую Альянс открыл для Украины на саммите в Бухаресте в 2008 году, не следует забирать с повестки дня. При этом, пока еще не пришло время полноценно финализировать это решение,

– подытожил он.

К слову Зеленский встретился с сопредседателем партии "Зеленых", которая может выиграть выборы в Германии