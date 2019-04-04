Партия Зеленского может стать основной коалиции, – эксперт

Если Зеленский выиграет президентские выборы, то его политсила имеет шансы получить первое место на выборах и выступить основой для создания коалиции.

Такое мнение 24 каналу высказал политолог Петр Олещук.

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Многое зависит от действий Зеленского. Сейчас он имеет высокий уровень поддержки в обществе, но его надо закрепить. Сразу начать парламентскую кампанию. Сделать какие-то внятные шаги, чтобы они запомнились обществу и нашли поддержку,

– отмечает Олещук.

В то же время Олещук отмечает: Тимошенко будет объединяться с тем президентом, кто предложит ей кресло премьера. Тогда она будет видеть себя главной в государстве и инициировать переход к канцеляризму. Хотя президент в этом не будет заинтересован.

Кроме того, считает Олещук, если Порошенко проигрывает, то может произойти возрождение "Народного фронта". БПП будет в кризисе. Все будут разбегаться. И НФ во главе с Яценко подхватит этот флаг, будет позиционировать себя как последний фронт защиты патриотических ценностей.

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Эксперт добавляет: новый парламент будет пестрым. От правых – до серьезного представительства экс-регионалов. Будет "Оппозиционная платформа" с Медведчуком. Пострегионалы, скорее всего, будут иметь блокирующий пакет. ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, БПП – будут все тянуть в разные стороны, и сформировать коалицию будет непросто. Много сил сложно представить в рамках коалиции, считает Петр Олещук.

Какие результаты первого тура президентских выборов?

Согласно подсчету Центральной избирательной комиссии 99,9% протоколов лидирует Владимир Зеленский с показателем 30,24%. В Петра Порошенко – 15,95%, Юлии Тимошенко – 13,39%. Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Анатолий Гриценко с показателями 11,67% и 6,91%. Второй тур состоится 21 апреля. Выборы в Верховную Раду должны состояться в октябре 2019 года.