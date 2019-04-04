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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Партія Зеленського може стати основною коаліції, – експерт

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      Зеленський може сформувати коаліцію на чолі з Тимошенко?
      Зеленський може сформувати коаліцію на чолі з Тимошенко? / Фото з відкритих джерел

      Якщо Зеленський виграє президентські вибори, то його політсила має шанси здобути перше місце на виборах і виступити основою для створення коаліції.

      Таку думку 24 каналу висловив політолог Петро Олещук.

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      Багато залежить від дій Зеленського. Зараз він має високий рівень підтримки в суспільстві, але його треба закріпити. Одразу розпочати парламентську кампанію. Зробити якісь виразні кроки, щоб вони запам’яталися суспільству і знайшли підтримку,
      – зазначає Олещук.

      Водночас Олещук зауважує: Тимошенко об’єднуватиметься з тим президентом, хто запропонує їй крісло прем’єра. Тоді вона вбачатиме себе головною в державі і ініціюватиме перехід до канцеляризму. Хоча президент у цьому не буде зацікавлений.

      Крім того, вважає Олещук, якщо Порошенко програє, то може відбутися відродження "Народного фронту". БПП буде в кризі. Всі розбігатимуться. І НФ на чолі з Яценком підхопить цей прапор, позиціонуватиме себе як останній фронт захисту патріотичних цінностей.

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      Експерт додає: новий парламент буде строкатим. Від правих – до серйозного представництва екс-регіоналів. Буде "Опозиційна платформа" з Медведчуком. Пострегіонали, швидше за все, матимуть блокуючий пакет. ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко, БПП – всі тягнутимуть у різні сторони, і сформувати коаліцію буде непросто. Багато сил складно уявити в рамках коаліції, вважає Петро Олещук.

      Які результати першого туру президентських виборів? Згідно з підрахунком Центральною виборчою комісією 99,9% протоколів лідирує Володимир Зеленський із показником 30,24%. В Петра Порошенка – 15,95%, Юлії Тимошенко – 13,39%. П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко та Анатолій Гриценко із показниками 11,67% та 6,91%. Другий тур відбудуться 21 квітня. Вибори до Верховної Ради мають відбутися в жовтні 2019 року. 

      президентські вибори 2019

       

       

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Петро Порошенко Новини політики Юлія Тимошенко - новини Блок Петра Порошенка Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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