Выборы в Госдуму: приспешники партии Путина приехали в оккупированный Луганск для агитации

Депутаты пропутинской партии "Единая Россия" приехали в оккупированный Луганск. Там они агитируют местных жителей голосовать на выборах в Госдуму России в сентябре 2021 года.

Кремль хочет привлечь к голосованию и жителей Донбасса, которые получили российские паспорта.

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Партия Путина приехала агитировать в Луганск

В оккупированном Луганске 14 июля проходит форум граждан России. На нем, кроме боевиков так называемой "ЛНР", присутствуют оккупанты и из "ДНР", а также представители непризнанных Южной Осетии и Абхазии.

Глава оккупационной власти "ЛНР" Леонид Пасечник в своем вступительном слове заявил, что "7 лет мощной поддержкой для них была и есть ведущая российская партия – "Единая Россия".

Интересно, что ранее боевики говорили о "помощи" со стороны России и Владимира Путина, однако "Единую Россию" почти не вспоминали.

Главарь боевиков Денис Пушилин отметил, что жители Донбасса с российскими паспортами "вместе со всеми гражданами России могут влиять на политическую жизнь страны, определять направления ее дальнейшего развития, реализуя свое избирательное право".

В то же время Депутат Госдумы Виктор Водолацкий добавил, что более 600 тысяч жителей оккупированных территорий Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке.

К слову, такой же форум пройдет в оккупированном Донецке 15 июля.

Оккупанты и раньше занимались агитацией: что известно