На Запорожье диверсантки приготовили ядовитое пойло для оккупантов: оно уже на передовой
Источник:"Злая Мовка"
Российские военные любят выпить. Так что "зелеварки" из временно оккупированной Запорожской области поставили им на передовую замечательные напитки – со слабительным.
"Злая Мавка" 29 мая рассказала, что миссия уже выполнена, поэтому теперь о ней можно рассказать.
Смотрите также В оккупированном Бердянске – мощные взрывы: потрясло в порту и еще в нескольких районах города
На Запорожье оккупанты опили вина с слабительным
Запорожская Мавка рассказала, что находящиеся на оккупированной территории Запорожской области оккупанты в последнее время активно пьют алкоголь.
Желание выпить в сухой закон усыпило их бдительность в Запорожской области и мы нашли лазейку как доставить им на стол чудо напитки Кухня Мавки представляет: урожай 2023, купаж лошадиной дозы слабительных и паршивого пойла,
– сказала Мавка.
Именно поэтому она анонсировала "оркопад" – российских военных в отключении в канавах.Справка. "Злая Мавка" – женское партизанское движение на оккупированных территориях Украины.
Также партизанское движение активно работает в России. В частности, партизаны движения "Атеш" проникли в полицию Москвы.
Партизаны уже в полиции Москвы
- Партизаны движения "Атеш" заявили, что их агенты уже смогли "устроиться" в большинство силовых структур России.
- В частности, 27 мая они сообщили, которые смогли попасть в полицейский участок Измайловского района Москвы
- В качестве доказательства партизаны опубликовали документы московской полиции, предназначенные для внутреннего пользования. В этих документах указаны личные данные стражей порядка столицы России, которые ответственны за охрану определенных стратегически важных объектов и районов Москвы.