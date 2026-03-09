Несмотря на усиленную охрану: партизаны сожгли военный электровоз в Брянске

Агенты "Атеш" провели успешную операцию в Брянском депо, сжегши поезд оккупантов. Россияне ранее отмечали, что якобы усилили охрану объекта.

В ноябре 2025 года агенты "Атеш" уже наведывались в депо в Брянске, и также провели тогда успешную операцию. Об этом сообщили в "Атеш".

Что известно об операции в Брянске?

Партизаны из "Атеш" 8 марта 2026 года провели успешную диверсионную операцию на территории военного депо в Брянске. Они сожгли один из магистральных электровозов.

Агенты "Атеш" сожгли российский поезд: смотрите видео

В "Атеш" заявили, что Брянский узел остается критически важным для снабжения войск "Север", которое терроризирует приграничные районы Украины.

Пока ФСБ пишет отчеты об "усилении", наши люди спокойно заходят на режимные объекты и методично сжигают технику, которая должна была везти снаряды на фронт. Безопасных мест для них больше нет,

– отметили в "Атеш".

Уничтожение еще одного локомотива стало серьезным ударом по логистике оккупантов.

Что известно об операциях и заявлениях партизан?