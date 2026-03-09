Несмотря на усиленную охрану: партизаны сожгли военный электровоз в Брянске
- Партизаны из "Атеш" 8 марта 2026 года успешно сожгли военный электровоз в Брянском депо, которое остается критически важным для российской армии.
- Эта операция является частью систематических действий "Атеш" против российской техники, поставляющей снаряды на фронт, несмотря на заявления ФСБ об усилении охраны объектов.
Агенты "Атеш" провели успешную операцию в Брянском депо, сжегши поезд оккупантов. Россияне ранее отмечали, что якобы усилили охрану объекта.
В ноябре 2025 года агенты "Атеш" уже наведывались в депо в Брянске, и также провели тогда успешную операцию. Об этом сообщили в "Атеш".
Смотрите также Оккупанты снова без связи: "Атеш" устроил диверсию в российском Липецке
Что известно об операции в Брянске?
Партизаны из "Атеш" 8 марта 2026 года провели успешную диверсионную операцию на территории военного депо в Брянске. Они сожгли один из магистральных электровозов.
Агенты "Атеш" сожгли российский поезд: смотрите видео
В "Атеш" заявили, что Брянский узел остается критически важным для снабжения войск "Север", которое терроризирует приграничные районы Украины.
Пока ФСБ пишет отчеты об "усилении", наши люди спокойно заходят на режимные объекты и методично сжигают технику, которая должна была везти снаряды на фронт. Безопасных мест для них больше нет,
– отметили в "Атеш".
Уничтожение еще одного локомотива стало серьезным ударом по логистике оккупантов.
Что известно об операциях и заявлениях партизан?
Партизаны зафиксировали, что Россия перебрасывает катера 102-го отряда спецназа в Южную бухту Севастополя для защиты от подводных диверсионных сил.
Партизанское движение "Атеш" обнаружило ремонтную базу российских оккупантов под Джанкоем с большим количеством военной техники. Оккупанты усиливают защиту базы дополнительными силами ПВО.
Агенты "Атеш" вывели из строя важное оборудование электровоза ВЛ80 в Орле. Эта диверсия усложнила логистику для российских войск на Сумском направлении.