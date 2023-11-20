"Атеш" работает в Москве: партизаны показали военную часть, обслуживающую дворцы Путина

Партизаны "Атеш" показали военную часть в Москве, подчиняющуюся Федеральной службе охраны России. Она покупает услуги по ремонту дворцов.

По словам партизан, говорится о части 66631 и размещена она по координатам 55.747546, 37.727859. Кстати, перед этим "Атеш" устроил вылазку на базу спецполка России в Москве.

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Партизаны показали вражескую часть в Москве

Эта удивительная часть не ведет боевых действий. Вместо орудий, ракет и других автоматов она покупает услуги по ремонту дворцов. Фактически – обслуживает дворцы Путина и берет на себя все госзакупки. Вероятно, именно там готовят завтрак, обед и ужин для президента России,

– написали партизаны.

Они добавили, что круглосуточно ищут возможность нанести максимальный ущерб врагу не только на оккупированной территории Украины, но и во вражеской столице.

"Различные методы и творческий подход – основа подходов к партизанской работе", – заверили в "Атеше".

Партизаны "Атеш" следят за врагом даже в Москве: смотрите видео



Где расположена вражеская военная часть в Москве

Партизаны совершили вылазку на базу спецполка России в Москве

Агенты партизанского движения "Атеш" устроили вылазку на базу специального моторизованного полка россиян в Москве и смогли найти слабые места вокруг территории 107. В частности, партизаны обнаружили слепые зоны видеокамер.

Кроме того, агенты "Атеш" узнали о размещении штаба и складов, времени смены очередной смены на Контрольно-пропускном пункте.

Более того, они уже знают даже маршруты патрулирования стражи 107 специального моторизованного полка внутренних войск.

Агенты "Атеш" провели разведку: смотрите видео

Как агенты "Атеш" проводили разведку: смотрите видео