"Партизаны в Кирилловке поднимаются": на оккупированных территориях ждут возвращения Украины

Украинская разведка перехватила разговор жительницы временно оккупированного Мелитополя с российским оккупантом. Она ему рассказывает, почему местные жители недовольны "русским миром" и ждут возвращения украинской власти.

В частности, женщина рассказала о ситуации во временно оккупированной Кирилловке, где проживает ее подруга. Кирилловка – курортный поселок Мелитопольского района Запорожской области на побережье Азовского моря.

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В разговоре с оккупантом женщина рассказала, что на базу отдыха ее подруги вошли более 20 БТРов. Оккупанты отобрали у нее двухэтажный особняк и заселились там без разрешения владелицы.

Она также рассказала, что кафиры забирают по всему поселку не только жилье, но и лекарства. Российский оккупант неуверенно сказал ей, что со временем они все отдадут, но женщина сказала, что "бендеры так не поступали".

Она добавила, что люди очень злы на российских захватчиков, поэтому в Крыловке снова поднимаются партизаны.

Народ знаешь, как окрисился? Там сейчас снова партизаны в Кирилловке поднимаются. Зачем это делать? Понятно, что не отдадут. А убрать аптеки? Сейчас людям жить не на что. Хотели поторговать, пока есть возможность. А им ничего, как хочешь, так и живи,

– сказала она.

Женщина вспоминает, что при украинской власти ничего подобного не было и "бандеры" их не оскорбляли. Так что люди хотят, чтобы все стало, как было раньше.

Там говорят о наших бендерах. А мы хотели бы тех бендеров сюда вернуть, чтобы они сюда пришли. Потому что так нас никто не обижал,

– сказала женщина кафиру.

Партизанское движение в Мелитополе: что известно

Во временно оккупированном Мелитополе действуют украинские партизаны, заставляющие кафиров паниковать. В частности, более недели назад они ликвидировали 2 человека высокого ранга , о чем российские СМИ молчат.

В общем, собственными силами мелитопольские герои сумели ликвидировать около 100 оккупантов, повредить объекты инфраструктуры двойного назначения и провести более 20 успешных операций сопротивления оккупантам.

Кроме того, партизаны предоставляют украинским военным большой массив ценной информации о дислокации сил противника и их составе.

Недавно мелитопольские партизаны взорвали под вражеским бронепоездом железнодорожный путь, тем самым парализовав движение захватчиков. К слову, взрывчатка сдетонировала под вагоном с личным составом . Но количество ликвидированных кафиров пока неизвестно.

На днях спецслужбы и партизаны из Мелитополя провели удачную спецоперацию , которая дала свои результаты. Она касается парализации доставки огнестрельного оружия, боеприпасов в Мелитополь и всех временно оккупированных территорий.

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