Партизаны в Крыму пробрались на склад техники и обнаружили командный пункт россиян

Движение сопротивления не позволяет оккупантам на временно оккупированных территориях расслабиться ни на минуту. В частности, партизаны разыскали место дислокации вражеской техники в Крыму.

Партизаны заявили, что зафиксировали размещение российских войск в Евпаторийском районе. Вместе работали украинцы и крымские татары.

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Партизаны нашли командный пункт

Члены "Атеш" пробрались на территорию бывшего склада боеприпасов в поселке городского типа Новоозерное Евпаторийского района.



Партизаны обнаружили российскую технику / Фото "Атеш"

Им удалось раскрыть новый командный пункт русских войск. Об этом свидетельствует размещенная командно-штабная машина и множество припаркованных автомобилей на гражданских номерах.

Также нам известно, что за последние несколько дней сюда было передислоцировано несколько единиц военной техники с целью пополнения потерь действующей на Юге Украины российской группировки,

– говорится в сообщении.

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