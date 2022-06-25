Партизаны не спят: в Херсоне "внезапно" исчез советский флаг, который привезли оккупанты
Украинские партизаны отважно сопротивляются россиянам и коллаборантам во временно оккупированном Херсоне. Так, 25 июня в городе совсем "внезапно и неожиданно" исчез советский флаг, который привезли российские захватчики.
Об этом рассказала корреспондентка 24 канала Марина Савченко. Она говорит, что партизаны в Херсоне не спят.
К теме В Херсоне ликвидировали коллаборанта Савлученко: кто устроил "парад взрывов"
По ее словам, совсем странным образом в городе "пропал" советский флаг, который развесили оккупанты перед 9 мая в Парке Славы у набережной.
Там достаточно высокая мачта и чтобы туда залезть и сорвать флаг, нужно еще постараться. Поэтому партизаны каждый день нас удивляют – то взорвут авто какого-то коллаборанта, то развешивают листовки, то задерживают оккупантов.
– рассказала она.
Журналистка пояснила, что информация о гибели в подорванном авто коллаборанта Дмитрия Савлученко подтвердилась сразу. Затем выступил Стремоусов, сказавший, что снова убили его друга. А несколько месяцев назад расстреляли коллаборанта Валерия Кулишова.
"Теперь расправились с Савлученко, который "отвечал" за молодежь и спорт. Он был известным коллаборантом с 2014 года, совершал российские пробежки с триколором", – сказала она.
Корреспондентка добавила, что в Херсоне оккупанты активно интересуются выехавшими из города накануне жителями. Это делают для того, чтобы заселять в квартиры российских руководителей с семьями.
Насколько я знаю, главы ОСМД отказались предоставлять такую информацию относительно выехавших из города херсонцев. Поэтому оккупанты сами ходят по домам и спрашивают об этом у жителей,
– говорит она.
Также в Херсоне продолжают похищение людей. Так, 26 мая оккупанты похитили председателя Белозерской ОТГ Антонину Чередник.
Марина Савченко о партизанах в Херсоне:
К слову, Кирилл Буданов заверил, что Главное управление разведки Минобороны тесно сотрудничает с партизанами с оккупированных территорий.
- Так, партизаны утром 24 июня в Херсоне взорвали автомобиль известного коллаборанта Дмитрия Савлученко. Ранее предатель работал в предвыборном штабе Сальдо. В результате взрыва тот погиб на месте происшествия вместе с охраной.
- А за 2 дня до того в Херсонской области взорвался автомобиль народного депутата и коллаборанта Алексея Ковалева. В каком состоянии парламентарий – неизвестно.