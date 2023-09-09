Будут голосовать у Кобзона: в Новой Каховке взорвали оккупантов, транспортировавших "бюллетени"
Источник:Центр Национального Сопротивления
Россияне затеяли так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. Украинское подполье эффективно разрушает планы оккупантов.
Так, во временно оккупированной Новой Каховке партизанам удалось провести успешную диверсию против оккупационной администрации. Партизаны ликвидировали оккупантов, которые транспортировали "бюллетени".
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Партизаны взорвали автомобиль оккупантов
Подполье подорвало автомобиль окупантов, который использовался для передвижения, охраны "бюллетеней" и "избирательных участков" во время так называемых выборов, устроенных Кремлем на временно оккупированных территориях.
В результате подрыва авто один российский военный был ликвидирован, еще двое получили ранения.
Партизаны взорвали авто с оккупантами / Фото Центр Национального Сопротивления
Украинцы срывают "выборы" россиян на оккупированных территориях
- Украинцы превращают так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях в ад для российских захватчиков и поддерживающих их коллаборантов.
- Украинцы не только игнорируют псевдовыборы, которые Россия незаконно проводит еще и под дулами автоматов, но и портят бюллетени.
- Более того, в зданиях, которые оккупанты используют для "выборов", происходят "хлопки".
- Так, 8 сентября во временно захваченном городе Пологи Запорожской области раздались взрывы. Городской голова города Пологи Юрий Коноваленко подтвердил информацию, что "хлопок" посетил здание, где собрались оккупанты вместе с "избирательными комиссиями" России.
- Скорее всего, говорится о доме культуры, который оккупировали россияне.
- Более того, источники 24 Канала в СБУ сообщили, что наши защитники дронами-камикадзе "проголосовали" на одном из так называемых участков в Запорожской области.
- Дроны ударили по штабу россиян в селе Скельки Васильевского района, который оккупанты использовали для хранения избирательных бюллетеней и документов. После взрывов оккупанты в панике оцепили близлежащие улицы, начали проверять людей, подняли в воздух свои беспилотники.