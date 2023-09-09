Будут голосовать у Кобзона: в Новой Каховке взорвали оккупантов, транспортировавших "бюллетени"

Россияне затеяли так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. Украинское подполье эффективно разрушает планы оккупантов.

Так, во временно оккупированной Новой Каховке партизанам удалось провести успешную диверсию против оккупационной администрации. Партизаны ликвидировали оккупантов, которые транспортировали "бюллетени".

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Партизаны взорвали автомобиль оккупантов

Подполье подорвало автомобиль окупантов, который использовался для передвижения, охраны "бюллетеней" и "избирательных участков" во время так называемых выборов, устроенных Кремлем на временно оккупированных территориях.

В результате подрыва авто один российский военный был ликвидирован, еще двое получили ранения.

Партизаны взорвали авто с оккупантами / Фото Центр Национального Сопротивления

Украинцы срывают "выборы" россиян на оккупированных территориях