Штаб, бронетехника и топливо: партизаны обнаружили еще одну базу оккупантов на Донетчине

Агенты украинского подполья нашли и показали военную технику оккупантов на базе в городе Мангуш Донецкой области.

Партизаны движения "Атеш" сообщили о своей "находке" и рассказали о ее "наполнении". Более того, они показали фото месторасположения штаба.

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По информации подполья, на российской военной базе размещен склад с горючим как минимум 10 боевых бронированных машин, 4 реактивные системы залпового огня, командный пункт и штаб оккупантов.

"Атеш" продолжает вербовать российских военнослужащих в свое партизанское движение. Большое количество солдат России недовольны преступной войной в Украине и готовы нам помочь,

– добавляют в сообщении.

Партизаны показали базу россиян в Донецкой области / Фото Движения "Атеш"

Партизаны не оставят в покое врага