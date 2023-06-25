Партизаны "Атеш" назвали Крым своей главной базой и показали, как следят за кораблями России

Партизанское движение "Атеш" рассказало, что во временно оккупированном Крыму у них есть "глаза" кругом. Также партизаны показали видео, как следят за российскими кораблями.

Они заверили, что россияне либо заберут корабли из Крыма, либо похоронят их в Севастопольской бухте. Перед этим эксперт Роман Свитан объяснял, что ВСУ готовят почву для освобождения Крыма.

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Как "Атеш" следит за оккупантами в Крыму

"Атеш" показал видео, на котором видно, что их люди следят за активностью черноморского флота России во временно оккупированном Крыму.

Крым – наша главная база, у нас глаза здесь на каждом углу. Мы фиксируем любое передвижение рашистов, их техники или кораблей,

– отметили партизаны.

Они пообещали, что у российских захватчиков будет два варианта:

вывести корабли из Крыма;

похоронить их в Севастопольской бухте.

Партизаны следят за оккупантами в Крыму: смотрите видео

Россияне свозят технику в аэродром в Крыму

Партизаны движения "Атеш" рассказали, что российские захватчики массово свозят технику на аэродром Октябрьского, расположенный фактически посреди оккупированного полуострова.

Агент партизанского движения заверил, что на аэродроме уже немало техники и даже личного состава россиян. В частности, там есть боевые машины пехоты, КамАЗы и броневики "Тигр". Туда перебросили еще ориентировочно 40 – 50 единиц техники.

По словам партизан, россиян ждет новая Чернобаевка. А ведь с территории аэродрома до линии фронта всего ориентировочно 200 километров. Это расстояние доступно для ракет Storm Shadow, которые передали Вооруженным Силам Украины. Подробнее о больших потерях врага – читайте по ссылке.