Партизаны сожгли башню связи в Хабаровском крае России

В России партизаны устранили важную точку коммуникаций армии оккупантов. Речь идет о башне связи в Хабаровском крае.

Об этом Легион "Свобода России" рассказал 24 Каналу.

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Что известно о деятельности партизан в России

В "Свободе России" сообщили об устранении важной точки коммуникации армии России. Партизаны поблагодарили информатора, который передал подробную информацию об этой башне Разведсилам.

Партизаны сожгли башню связи в России: смотрите видео

"Сопротивление все чаще получает важную информацию от неравнодушных россиян и в очередной раз доказывает, что умеет ее использовать эффективно", – объяснили партизаны и рассказали о своей деятельности.

Ребята получают инфу и обнуляют возможности агрессора продолжать войну, наносят точечные уколы, по камешку разбирают режим Путина,

– рассказали они.

Башня, которую сожгли, была в Хабаровском крае в населенном пункте Солнечная Поляна. "В мировом эфире новостей слишком много слов, и очень мало дел. Для Разведсил и Сопротивления важны действия", – подытожили партизаны.