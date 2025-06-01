Партизаны сожгли башню связи в Хабаровском крае России
- Партизаны сожгли башни связи в Хабаровском крае России, устранив важную точку коммуникаций армии оккупантов.
- Легион "Свобода России" подтвердил получение важной информации о башне от информатора, что помогло в эффективном действии.
- Партизаны считают свои действия эффективными в ослаблении возможностей агрессора продолжать войну.
- Событие произошло в населенном пункте Солнечная Поляна, где башня была сожжена.
В России партизаны устранили важную точку коммуникаций армии оккупантов. Речь идет о башне связи в Хабаровском крае.
Об этом Легион "Свобода России" рассказал 24 Каналу.
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Что известно о деятельности партизан в России
В "Свободе России" сообщили об устранении важной точки коммуникации армии России. Партизаны поблагодарили информатора, который передал подробную информацию об этой башне Разведсилам.
Партизаны сожгли башню связи в России: смотрите видео
"Сопротивление все чаще получает важную информацию от неравнодушных россиян и в очередной раз доказывает, что умеет ее использовать эффективно", – объяснили партизаны и рассказали о своей деятельности.
Ребята получают инфу и обнуляют возможности агрессора продолжать войну, наносят точечные уколы, по камешку разбирают режим Путина,
– рассказали они.
Башня, которую сожгли, была в Хабаровском крае в населенном пункте Солнечная Поляна. "В мировом эфире новостей слишком много слов, и очень мало дел. Для Разведсил и Сопротивления важны действия", – подытожили партизаны.