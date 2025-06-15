Про це Легіон "Свобода Росії" розповів 24 Каналу.

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Що відомо про діяльність партизанів у Росії

У "Свободі Росії" повідомили про усунення важливої точки комунікації армії Росії. Партизани подякували інформатору, який передав детальну інформацію про цю вежу Розвідсилам.

Партизани спалили вежу зв'язку в Росії: дивіться відео

"Опір все частіше отримує важливу інформацію від небайдужих росіян і вкотре доводить, що вміє її використовувати ефективно", – пояснили партизани та розповіли про свою діяльність.

Хлопці отримують інфу та обнулюють можливості агресора продовжувати війну, наносять точкові уколи, по камінчику розбирають режим Путіна,

– розповіли вони.

Вежа, яку спалили, була в Хабаровському краї в населеному пункті Сонячна Поляна. "У світовому ефірі новин надто багато слів, і дуже мало справ. Для Розвідсил і Опору важливі дії", – підсумували партизани.