Не доехали до Симферополя: партизаны в Крыму взорвали авто Росгвардии, уничтожены два офицера
Крымские партизаны бодрствуют, и активно ведут борьбу с врагом. 31 января они заявили об уничтожении во временно захваченном полуострове двух офицеров росгвардии России.
Об этом сообщило военное движение украинцев и крымских татар "Атеш". Движение также опубликовало видео "отработки", пишет 24 Канал.
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У нас длинные руки. И мы запустили их в гнездо опричников Кремля – в росгвардию. Наши люди в этой преступной организации по своей сути организации смогли ликвидировать двух весьма важных офицеров росгвардии, которые спешили из Севастополя в Симферополь. Не доехали, сгорели в машине,
– говорится в сообщении.
В Крыму партизаны взорвали авто росгвардейцев: видео
"Поздравляем наших братьев с успешной операцией. Взрывчатка хоть и самодельная, но взрывается не хуже казенной. Молодцы", – добавили представители движения.
Главное о партизанском движении в Крыму
- В ноябре во временно оккупированном Крыму партизаны подпольного движения "Атеш" сообщили о ликвидации 30 российских военнослужащих. Они даже опубликовали поименный перечень ликвидированных оккупантов.
- Само движение "Атеш" взяло ответственность за "смерть" Кирилла Стремоусова.
- Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов неоднократно отмечал, что все российские оккупанты обязательно будут наказаны за свои зверства. Так что, "украинский Моссад" продолжает работать
- К слову, обычные жители тоже всячески помогают движениям сопротивления и наносят немало вреда врагу: сжигают автомобили оккупантов, бросают зажигательные смеси в административные здания.
- Достается также военкоматам, в которых захватчики продолжают проводить скрытую мобилизацию.
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- О том, что оккупанты уже давно боятся "хлопка" в Крыму, свидетельствует и то, что на полуострове с сентября запрещен как запуск пиротехники, так и дронов.