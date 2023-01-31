Не доехали до Симферополя: партизаны в Крыму взорвали авто Росгвардии, уничтожены два офицера

Крымские партизаны бодрствуют, и активно ведут борьбу с врагом. 31 января они заявили об уничтожении во временно захваченном полуострове двух офицеров росгвардии России.

Об этом сообщило военное движение украинцев и крымских татар "Атеш". Движение также опубликовало видео "отработки", пишет 24 Канал.

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У нас длинные руки. И мы запустили их в гнездо опричников Кремля – в росгвардию. Наши люди в этой преступной организации по своей сути организации смогли ликвидировать двух весьма важных офицеров росгвардии, которые спешили из Севастополя в Симферополь. Не доехали, сгорели в машине,

– говорится в сообщении.

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"Поздравляем наших братьев с успешной операцией. Взрывчатка хоть и самодельная, но взрывается не хуже казенной. Молодцы", – добавили представители движения.

Главное о партизанском движении в Крыму

В ноябре во временно оккупированном Крыму партизаны подпольного движения "Атеш" сообщили о ликвидации 30 российских военнослужащих. Они даже опубликовали поименный перечень ликвидированных оккупантов.

Само движение "Атеш" взяло ответственность за "смерть" Кирилла Стремоусова.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов неоднократно отмечал, что все российские оккупанты обязательно будут наказаны за свои зверства. Так что, "украинский Моссад" продолжает работать

К слову, обычные жители тоже всячески помогают движениям сопротивления и наносят немало вреда врагу: сжигают автомобили оккупантов, бросают зажигательные смеси в административные здания.

Достается также военкоматам, в которых захватчики продолжают проводить скрытую мобилизацию.

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