Чем больше складов БК будет пылать, тем лучше, – Воздушные силы о мощном "хлопке" в Партизанах

Утром 18 июня в селе Партизаны, что на Херсонщине, подорвался склад боеприпасов российских оккупантов. Детонация продолжается уже несколько часов.

Чем меньше вражеских боеприпасов, тем лучше для украинских защитников. Об этом сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что говорят в Воздушных силах о "хлопке" на Юге

Игнат подтвердил, что в селе Партизаны Генического района горят склады боеприпасов захватчиков.

Командующий Воздушными силами уже поблагодарил ребят за хорошую работу. Чем меньше боеприпасов, больше огня и детонации вражеских складов, тем меньше прилетит по нашим защитникам,

– заявил Игнат.

Взрывы были сверхмощными

Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что взрывы произошли в элеваторе, который враг захватил возле Геническа. По его словам, детонация началась в 4 утра, несколько взрывов – были сверхмощными.

"Детонация длится уже несколько часов. Этот захваченный объект использовался как российский склад. Теперь видно, что там была не только техника, но и боеприпасы", – подчеркнул мэр.

Взрывы в Херсонской области 18 июня: что известно

Утром 18 июня оккупированные территории Херсонщины посетил "хлопок". Попадание в позиции захватчиков подтвердили в Воздушных силах ВСУ.

По предварительной информации, удар был нанесен по железнодорожной станции "Партизаны", где разгружался российский склад с боеприпасами. Местные паблики говорят, что есть много погибших среди террористов.

Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил, что оккупанты поселка Рыково возле Геническа "мощно курят" уже пять часов подряд.

Кроме того, взрывы прогремели во временно оккупированном Скадовске.

Российские пропагандисты уже успели заявить, что в Скадовске якобы работает ПВО. Они считают, что над городом раздалось по меньшей мере шесть взрывов. Информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Также сообщалось о взрывах в Лазурном и Рыково Херсонской области.