Не следует надеяться только на Трампа: что нужно Украине для справедливого мира

Украина должна сосредоточиться на внутренних реформах, чтобы стать надежным партнером для Запада. Это может усилить позицию государства в будущих переговорах.

Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко в эфире 24 Канала отметил, что он против зацикленности на персоне Дональда Трампа. Украинцам – как власти, так и обществу – нужно смотреть не на самого Трампа, а сквозь него на геополитический контекст.

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"Надо понять, что один Трамп не решит весь комплекс наших проблем. Для достижения устойчивого мира, гарантий безопасности и ненападения России, а также для восстановления Украины, мы должны вести свою проактивную игру", – сказал Алексей Буряченко.

Изменения внутри страны

Он добавил, что Украине надо сейчас, прежде всего, заниматься налаживанием своей комплексной линии, чтобы усилить позицию перед переговорным процессом. Впрочем, изменения внутри страны тоже крайне необходимы. В частности, Украина должна усилить правительственную составляющую, решать вопрос мобилизации, чтобы минимизировать позорные факты начислений боевых в тылу, а также наладить экономические процессы, чтобы ситуация в Украине улучшилась.

"Опять же, нужно бороться с коллаборационистами, показать динамику движения в направлении европейских реформ. И не только принимать пакеты, которые приближают нас к ЕС на уровне ВР Украины, но и реально, например, начать реформу судов, к которым общество имеет минимальный уровень доверия. Прокуратура, которая дискредитировала себя скандалами по инвалидности и МСЭКов, также нуждается в изменениях. Это касается и адвокатуры", – сказал Буряченко.

Трамп считает деньги

Он добавил, что общество и иностранные партнеры должны видеть, что Украина не просто надеется на Европу или США и Трампа, а готова к изменениям и является надежным партнером, а не бременем для Запада.

Риторика Трампа очень прагматична: он все считает – сколько потратил на Европу, сколько потратил на Украину. Он говорит, что это несправедливо, и Европа должна больше платить за помощь Украине, чем США. К Трампу и его политике надо подходить в максимально прагматичных условиях,

– добавил Буряченко.

Он пояснил, что необходимо найти точки соприкосновения, которые Украина вместе с европейцами может предложить Трампу, чтобы он также был максимально заинтересован лично. Чтобы его проамериканская политика включала качественную поддержку Украины и достижения не пиарного "справедливого мира", который он мог бы продавать американскому электорату, а мощной сделки, которую поддержало бы украинское общество.