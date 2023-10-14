Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что это решение ПАСЕ появилось очень вовремя, учитывая "сезон" выборов, который начнется в следующем году.

Смотрите также ПАСЕ признала Россию диктатурой и призвала признать Путина нелегитимным

Создает основу для политических решений

Признание ПАСЕ Путина диктатором имеет две грани – юридическую и политическую.

Юридическая грань не вызывает оптимизма, ведь ПАСЕ является совещательным органом и его решения не обязательны для исполнения,

– отметил Буряченко.

Однако ПАСЕ может создавать определенную основу для других политических решений – на уровне парламентов государств и на уровне политического противостояния.

Сейчас это решение актуально, поскольку начинается сезон предвыборных гонок в странах Европейского Союза. Как известно, в ЕС есть политики, которые придерживаются пророссийских взглядов или имеют определенное отношение к Украине.

Политолог объяснил последствия решения ПАСЕ о признании Путина диктатором: смотрите видео

Например, позиция Венгрии часто бывает близка к российской. Или в Польше некоторые политические партии пытаются найти свой электорат, намеренно обостряя отношения с Украиной. В США Дональд Трамп, являющийся наиболее вероятным кандидатом на президентских выборах от республиканцев, призывает "отдать" России украинские территории, которые она захватила.

Вся эта риторика находится в мировом политическом контексте. Поэтому это решение ПАСЕ важно с точки зрения репутации. Поскольку если тот или иной политик в мире начнет провозглашать нарративы, которые будут синхронизированы с кремлевскими, это означает, что они подыгрывают диктатору Путину и его тоталитарному режиму,

– подчеркнул политолог.

Кроме того, это значительно усложнит деятельность лоббистских инструментов России по всему миру. Ведь немногие политики в мире захотят иметь политический шлейф помощи диктатору.

Больше о новом решении ПАСЕ по России