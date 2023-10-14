Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что это решение ПАСЕ появилось очень вовремя, учитывая "сезон" выборов, который начнется в следующем году.
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Создает основу для политических решений
Признание ПАСЕ Путина диктатором имеет две грани – юридическую и политическую.
Юридическая грань не вызывает оптимизма, ведь ПАСЕ является совещательным органом и его решения не обязательны для исполнения,
– отметил Буряченко.
Однако ПАСЕ может создавать определенную основу для других политических решений – на уровне парламентов государств и на уровне политического противостояния.
Сейчас это решение актуально, поскольку начинается сезон предвыборных гонок в странах Европейского Союза. Как известно, в ЕС есть политики, которые придерживаются пророссийских взглядов или имеют определенное отношение к Украине.
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Например, позиция Венгрии часто бывает близка к российской. Или в Польше некоторые политические партии пытаются найти свой электорат, намеренно обостряя отношения с Украиной. В США Дональд Трамп, являющийся наиболее вероятным кандидатом на президентских выборах от республиканцев, призывает "отдать" России украинские территории, которые она захватила.
Вся эта риторика находится в мировом политическом контексте. Поэтому это решение ПАСЕ важно с точки зрения репутации. Поскольку если тот или иной политик в мире начнет провозглашать нарративы, которые будут синхронизированы с кремлевскими, это означает, что они подыгрывают диктатору Путину и его тоталитарному режиму,
– подчеркнул политолог.
Кроме того, это значительно усложнит деятельность лоббистских инструментов России по всему миру. Ведь немногие политики в мире захотят иметь политический шлейф помощи диктатору.
Больше о новом решении ПАСЕ по России
- В ПАСЕ отметили, что Владимир Путин является диктатором, а в России – диктатура. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла такое решение из-за действий Кремля по внесению поправок в 2020 году в конституцию России. Благодаря этому Путин имеет возможность избираться президентом России до 2036 года.
- Также ПАСЕ призвала все страны мира выполнить решение Международного уголовного суда в Гааге, выдавшего ордер на арест Путина, и задержать его.
- Ранее ПАСЕ признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.