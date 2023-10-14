Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що це рішення ПАРЄ з'явилось дуже вчасно, зважаючи на "сезон" виборів, який розпочнеться у наступному році.
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Створює підґрунтя для політичних рішень
Визнання ПАРЄ Путіна диктатором має дві грані – юридичну та політичну.
Юридична грань не викликає оптимізму, адже ПАРЄ є дорадчим органом та його рішення не обов'язкові до виконання,
– зазначив Буряченко.
Однак ПАРЄ може створювати певне підґрунтя для інших політичних рішень – на рівні парламентів держав та на рівні політичного протистояння.
Зараз це рішення на часі, оскільки починається сезон передвиборчих перегонів у країнах Європейського Союзу. Як відомо, в ЄС є політики, які дотримуються проросійських поглядів або ж мають певне ставлення до України.
Політолог пояснив наслідки рішення ПАРЄ про визнання Путіна диктатором: дивіться відео
Наприклад, позиція Угорщини часто буває близькою до російської. Або в Польщі деякі політичні партії намагаються знайти свій електорат, навмисно загострюючи відносини з Україною. В США Дональд Трамп, який є найбільш вірогідним кандидатом на президентських виборах від республіканців, закликає "віддати" Росії українські території, які вона захопила.
Вся ця риторика присутня у світовому політичному контексті. А тому це рішення ПАРЄ важливо з точки зору репутації. Оскільки якщо той чи інший політик у світі почне проголошувати наративи, які будуть синхронізовані з кремлівськими, це означатиме, що вони підіграють диктатору Путіну та його тоталітарному режиму,
– підкреслив політолог.
Крім того, це значно ускладнить діяльність лобістських інструментів Росії по всьому світу. Адже небагато політиків у світі захочуть мати політичний шлейф допомоги диктатору.
Більше про нове рішення ПАРЄ щодо Росії
- В ПАРЄ наголосили, що Владімір Путін є диктатором, а в Росії – диктатура. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила таке рішення через дії Кремля щодо внесення поправок у 2020 році до конституції Росії. Завдяки цьому, Путін має можливість обиратися президентом Росії до 2036 року.
- Також ПАРЄ закликала всі країни світу виконати рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який видав ордер на арешт Путіна, й затримати його.
- Раніше ПАРЄ визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.