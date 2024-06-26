ПАСЕ выступает за создание спецтрибунала для России из-за геноцидной политики

Парламентская ассамблея Совета Европы выступает за создание Специального трибунала для России. Политики отметили геноцидные намерения Кремля в отношении Украины

В среду, 26 июня, 88 депутатов ПАСЕ поддержали резолюцию "Правовые и правозащитные аспекты агрессии Российской Федерации против Украины".

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ПАСЕ приняла резолюцию по России

В документе констатировали, что сейчас появляется все больше доказательств и признаков того, что Россия пытается совершить геноцид против украинцев. В резолюции депутаты также призывают государства признать Россию страной, поддерживающей терроризм.

Ассамблея считает, что риторика российских СМИ, которая используется для оправдания незаконной агрессии, может составлять прямое и публичное подстрекательство к геноциду или свидетельствовать о геноцидном намерении уничтожить украинскую национальную группу как таковую. Или, по крайней мере, ее часть, в понимании Конвенции о предотвращении геноцида 1948 года,

– говорится в принятой резолюции.

Парламентская ассамблея Совета Европы также призывает Генеральную Ассамблею ООН поддержать процесс создания Специального трибунала.

Ассамблея призывает как можно скорее подготовить все необходимые документы для возможного проекта соглашения между Советом Европы и правительством Украины о создании трибунала, разработать его Устав, а также проект расширенного частичного соглашения, которое будет регулировать условия поддержки такого трибунала, его финансирования и другие административные вопросы,

– подытоживается в документе.