Путин снова сдал экзамен страны-террориста на "отлично"

Лишь в четверг 13 октября мы с триумфом праздновали признание на уровне Совета Европы сборища российских чиновников террористами, а уже в понедельник 17 октября РФ совершила очередную масштабную атаку, жертвами которой стали гражданские лица и объекты. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Что не так с Резолюцией

Принятая консенсусом (2 парламентария воздержались) Резолюция 2463 вместила в себе полный перечень претензий к России: от неизбирательных атак на мирных украинцев до вмешательства в демократические выборы в Европе.

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Террористическое ничто

В документе "услышали" всех: поэтому здесь и о "хороших россиянах", и о плохом Путине, и о Грузии и Молдове, и о суде, и о компенсациях. Кое-где несопоставимые утверждения, искажающие суть понятий, без четкого перечня мер противодействия преступному режиму стали гласом вопиющего в пустыне. А попытка размыть понятие терроризм наконец позволила подогнать под него каждое международное преступление, совершенное Россией в Украине, что несет в себе целый спектр угроз, главной из которых является невозможность привлечь виновных к ответственности за террористические атаки в связи с отсутствием на международном уровне компетентного судебного органа.

Несмотря на многочисленные призывы и попытки достичь признания России террористическим государством в соответствии с нормами международного права, это невозможно. Равный над равным неимеет власти, а террористическое государство следовало бы запретить, а затем полностью ликвидировать.

Совет Европы согласился на правовую новеллу, признав террористическим действующий режим в РФ, что само по себе является положительным знаком для Украины. Негативно то, что в Резолюции не содержится разъяснения, кто именно олицетворяет этот режим. Также из итогового текста исчезло упоминание ядерного терроризма РФ и вагнеровцев и кадыровцев, которые совершали террористические атаки не только в Украине, но и на Ближнем Востоке и в Африке. Является ли лицо агентом режима, будет решаться case by case, что дает простор для злоупотреблений и возможность уйти от Фемиды.

Режим Путина не является первым террористическим режимом при власти в мире. В августе 2021 года после выхода международного контингента под руководством США в Афганистане в руки власть полностью захватили талибы. Талибан признан террористической организацией на международном уровне с 1999 года и, по-видимому, это мало помогло избежать его жестокого прихода к власти и последующих зверств. Из положительного: террористический режим талибов не признает ни одно государство-член ООН. А если режим РФ теперь террористический, то что делать дальше по аналогии – очевидно.

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Признание режима не тождественно признанию государства

В условиях отсутствия определения "террористический режим" можно предположить, что государства подразумевали именно российское правительство. Это соответствует международно-правовой практике, когда признание правительства может быть отозвано или не предоставлено, если оно ведет политику агрессии, устанавливает режим апартеида или образовано в нарушение принципа самоопределения. Правительство, легитимность которого не признается, не считается представителем государства на международной арене, а его члены не обладают соответствующими привилегиями и иммунитетами как высшие должностные лица или представители дипломатического корпуса.

В то же время по логике Резолюции остаются "хорошие россияне" и оппозиция, которые при смене режима вернутся в лоно международного сообщества.

Последствия признания Путина и компании террористами

Учитывая, что прошло достаточно мало времени, положительные последствия признания оценить трудно. В то же время продолжающиеся масштабы новых военных преступлений, преступления против человечности и геноцид продолжают провоцировать шок цивилизованных наций. Диктатор знает, что еще может выйти сухим из воды и пытается терроризировать украинцев до того момента, когда они будут оказывать давление на власть с целью проведения мирных переговоров.

В отличие от отдельных глав государств украинцы не ведут переговоры с террористами. Украинцы разрабатывают четкий план действий, которые должны быть реализованы для оживления lettre morte Резолюции 2463.

Ориентировочный перечень таких мероприятий содержится в серии рекомендаций Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), а также в прогрессивных законодательствах некоторых государств, таких, как США.

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Среди санкций: заморозка и конфискация активов; ограничение внешней помощи; запрет на экспорт и продажу оборонной продукции; контроль за экспортом товаров двойного использования; денежные и остальные ограничения. Такие меры действуют как в отношении самого террористического режима, так и в отношении его приспешников. В этом контексте брак по расчету между РФ и Ираном выглядит довольно гармонично – они должны быть привлечены к ответственности и как террористы, и как финансирователи терроризма.

Но финансово-экономические ограничения должны обязательно сопровождаться политическими и репутационными. Если режим террористический, то и все его представители – террористы. Террористы не могут сидеть в ООН и в ОБСЕ, с террористами отказываются торговать, с террористами не садятся за один стол и не посещают одно и то же мероприятие. Следует отказаться признавать легитимной власть России в целом, а еще лучше – задуматься над поддержкой тех "хороших российских оппозиционеров" в экзиле, которые могли бы стать хоть какой-то альтернативой Путину.

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