В ПАСЕ продолжаются дебаты об исключении России из организации
Источник:сайт "Слуги народу"
В Стасбурге в ПАСЕ состоялись внеочередные дебаты. На них обсуждался ответ Совета Европы на агрессию России против Украины.
Самый главный вопрос – исключение государства-агрессора из организации. Пока права России временно остановлены.
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Как отметила глава украинской делегации Мария Мезенцева, на внеочередные дебаты собрались около 200 депутатов из 46 государств-членов Совета Европы.
Обсуждение длится 8 часов. Мезенцева отметила, что утром 15 марта прошло заседание политического комитета Ассамблеи.
На нем члены украинской делегации вместе с нашими друзьями из стран Балтии защищали поправки к финальному докладу, за который должны проголосовать в конце дня (15 марта – 24 канал),
– подчеркнула Мезенцева.
Какие пункты достигли
Глава украинской делегации пояснила, что наше государство достигло следующих пунктов:
- упоминание об увеличении помощи для Украины;
- призыв к учреждению специального трибунала против военных преступников России;
- призыв по поводу окончательного исключения государства-агрессора из Совета Европы.
Напомним, что Россию 25 февраля лишили права участия в Кабмине Совета Европы и ПАСЕ. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал исключить государство-оккупанта из организации.
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