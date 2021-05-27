ПАСЕ проведет срочные дебаты касательно задержания Протасевича

Парламентская ассамблея Совета Европы в июне проведет дебаты. Они будут касаться задержания белорусского оппозиционера, основателя и экс-редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Такую информацию в эфире одного из телеканалов озвучила нардеп от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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ПАСЕ в июне проведет дебаты

Что мы можем делать – это, конечно, присоединиться к определенному политическому давлению. Вот в ПАСЕ в июне будут дебаты касательно задержания Протасевича. И совместные резолюции, совместные заявления,

– заявила Кравчук.

Она также отметила, что Украина будет продолжать оказывать условия для людей, которые хотят уехать из Беларуси.

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