Включение этого вопроса по немедленной процедуре в повестку дня делегаты поддержали 21 июня с началом работы летней сессии Ассамблеи.

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Против проведения срочных дебатов "Ситуация в Беларуси: угроза всей Европе" выступила только российская делегация.

Стоит отметить, что поднять вопрос о ситуации в белорусском государстве планируют в среду, 23 июня.

Согласно регламенту, после обсуждения резолюция по нему приниматься не будет.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявляла, что Парламентская ассамблея Совета Европы в июне планирует провести дебаты по задержанию экс-редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Ситуация в Беларуси: что известно

В Беларуси в августе 2020 года состоялись президентские выборы. Режим Лукашенко сфальсифицировал результаты и в стране начались протесты – люди требовали проведения нового справедливого волеизъявления.

Однако белорусский диктатор, боясь поражения, выпустил на улицы против мирных демонстрантов ОМОН. Силовики жестоко избивали и издевались над гражданами, а также массово арестовывали граждан во всех городах.

В мае 2021 года Лукашенко пошел еще дальше – он незаконно посадил самолет Ryanair в Минске. На борту находился оппозиционер Роман Протасевич и его арестовали. Весь цивилизованный мир осудил действия диктатора.

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