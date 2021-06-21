Включення цього питання за негайною процедурою до порядку денного делегати підтримали 21 червня з початком роботи літньої сесії Асамблеї.

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Проти проведення термінових дебатів "Ситуація у Білорусі: загроза усій Європі" виступила тільки російська делегація.

Варто зазначити, що порушити питання щодо ситуації у білоруській державі планують у середу, 23 червня.

Згідно з регламентом, після обговорення резолюція стосовно нього ухвалюватися не буде.

Раніше нардеп від "Слуги народу" Євгенія Кравчук заявляла, що Парламентська асамблея Ради Європи у червні планує провести дебати щодо затримання ексредактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Ситуація у Білорусі: що відомо

У Білорусі в серпні 2020 року відбулися президентські вибори. Режим Лукашенка сфальсифікував результати і в країні розпочалися протести – люди вимагали проведення нового справедливого волевиявлення.

Однак білоруський диктатор, боячись поразки, випустив на вулиці проти мирних демонстрантів ОМОН. Силовики жорстоко били та знущалися з демонстрантів, а також масово заарештовували їх у всіх містах.

У травні 2021 року Лукашенко пішов ще далі – він незаконно посадив літак Ryanair у Мінську. На борту перебував опозиціонер Роман Протасевич і його заарештували. Весь цивілізований світ засудив дії диктатора.

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