Кофе хватит на всех, – Садовый рассказал, как Львов празднует Пасху

Православные верующие 5 мая празднуют один из самых больших христианских праздников – Пасху. Война внесла коррективы в празднование, поэтому в большинстве городов отменили привычные праздничные мероприятия в этот день.

Впрочем, семьи собираются вместе за праздничным столом. Немало гостей из других городов Украины приехали на Пасху во Львов, рассказал 24 Каналу городской голова Львова Андрей Садовый.

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Празднование Пасхи во Львове

"Многие города Украины сегодня могут праздновать Пасху, пойти в церковь и сесть на семейный стол. Это происходит только благодаря нашим героям на передовой. В каждой семье есть кто-то, кто сейчас воюет", – отметил Андрей Садовый.

На празднование Пасхи Львова приехало немало людей с Востока Украины. Для тех, кто живет ближе к линии фронта, Львов действительно безопасным городом.

Много гостей, мы всех приветствуем и принимаем – кофе хватит на всех. Есть такой галицкий обычай: видишь незнакомого человека – поделись с ним паской, подари хорошее настроение. Если тебе хорошо – пусть другим будет тоже хорошо. Христос Воскрес!,

– добавил мэр Львова.

Украинцев поздравили с Пасхой

Президент Украины Владимир Зеленский утром 5 мая поздравил украинцев утром 5 мая поздравил украинцев с Пасхой. В обращении президент подчеркнул, что Пасха символизирует освобождение души человека от рабства зла и тьмы, а также – победу добра и справедливости. Зеленский трогательно добавил, что у Бога на плече – шеврон с украинским флагом, поэтому "с таким союзником жизнь точно победит смерть".

Первая леди Украины также опубликовала теплое поздравление с большим праздником. Елена Зеленская подчеркнула, что хоть в непростое и тревожное время сейчас, день Пасхи – это напоминание, что даже невозможное невозможно. Всегда есть надежда на то, что жизнь и правда получат свою справедливую победу, свой Великий день.

С праздниками украинцев также поздравил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил: несмотря на все трудности стоит помнить, что после самой темной ночи приходит день. После Христовых страданий и смерти будет Воскресение Христово. А после российской агрессии придет украинская победа. Сырский также призвал украинцев вспомнить в молитвах украинских воинов, которые прямо сейчас борются с врагом.

Ранее во Львовском городском совете сообщили, что отменяют все массовые мероприятия на Пасху. Под запрет также попадут традиционные обливания на Поливальный понедельник, который приходится на 6 мая.