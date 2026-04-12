"Холод отступил, мы дождались своей весны": Зеленские поздравили украинцев с Пасхой

12 апреля православные и греко-католики отмечают один из самых значимых праздников в году – Пасху. В честь этого к украинцам обратились Владимир и Елена Зеленские.

Свое поздравление президент Украины и первая леди записали в видеоформате.

Что сказали в поздравлении Владимир и Елена Зеленские?

Свое обращение президент и первая леди записали из Софийского собора – одного из самых выдающихся памятников духовной истории нашего государства.

"Бог среди города – и он не пошатнется" – эти слова запечатлены здесь, над нашей Орантой, в нашей великой Софии,

– сказала Елена Зеленская.

Президентская чета отметила, что эти слова наделены чрезвычайной силой, которую украинцы чувствуют более полутора тысяч дней битвы за жизнь, в которой непоколебимы наша Украина, наша столица, наши люди и наша вера.

"И это так важно сегодня, когда война не только на поле боя, но и идет ожесточенная битва эмоций, характеров и духа, правды против лжи, веры против отчаяния, надежды против отчаяния. Вести эту борьбу непросто всем нам, особенно во времена турбулентности, когда, кажется, мир летит в пропасть, и никто не знает, каким будет завтра", – подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам первой леди, в такие моменты именно Пасха и ее смыслы подсказывают, как не опускать руки и где найти свет, чтобы не заблудиться.

Эти ответы, эти знаки – рядом с нами. В наших близких, в наших семьях, в наших людях. В каждом поступке, взгляде, объятиях, в каждом сообщении и в каждом слове поддержки. В наших "ты как?". "Не бойся". "Я рядом". "Береги себя". "Все будет хорошо". Вот этот свет, свет в наших людях, обогащает нас силой, чтобы держаться как одна большая семья. Семья-Украина,

– подчеркнули президентские супруги.

Владимир Зеленский отметил, что именно таким образом вместе украинцы преодолели зиму – самую тяжелую в истории нашего государства, но которая проиграла, и холод бесславно отступил.

"Мы дождались своей весны. И сегодня вместе отмечаем свою Пасху. Пятый год подряд мы делаем это несмотря на боль, все испытания и зло, что окружает нашу землю. Делаем, доказывая, что украинцы всегда остаются украинцами. И ни одна война этого не сотрет, поэтому этот день для нас всегда о семье, тепло собственного дома, о детском смехе в нем. Ради того, чтобы этот смех звучал, тысячи украинцев на фронте защищают Украину и свои семьи", – сказал президент Украины.

Елена Зеленская сказала, что какие бы темные тучи ни затягивали небо, украинцы берегут свою идентичность и семейные традиции: ежегодно готовятся, собирают пасхальные корзины, разрисовывают писанки, выпекают паски, украшают свой дом, сажают деревья и цветы. И все это совсем не о еде или декор, а о народе, который стремится, чтобы вокруг расцветала жизнь.

Украинский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что это и есть именно тот смысл, которым наполнена Пасха для всех нас. Так было во все века, в течение которых стоит София Киевская.

Так есть и сегодня, когда Украина стоит твердо, упрямо, непоколебимо, зная ради кого и ради чего. Чтобы на смену пятой Пасхе во времена войны пришла первая мирная Пасха на всей нашей земле для всех наших людей. Когда пасхальный колокол не нарушит сирена тревоги. Когда отступит зима и все зло с нашей земли, и все дождутся своих – с фронта, плена, оккупации. Когда любимые рядом, и внуки на руках наших родителей, и мы снова за одним столом,

– сказали Зеленские.

Президент отметил, что за это стоит бороться, и Украина делает это уже 1 509 дней. И именно на Пасху, как никогда, сильна вера – в победу мира над войной.

"Полагаемся не только на небесные силы, но и на наши Силы безопасности и обороны. Верим, одинаково, в Божью милость и нашу смелость. Надеемся на покровительство нашей Оранты и меткость нашей дальнобойности. Сегодня украинцы не только верят в чудо, но и творят чудеса сами ежедневно, собственноручно своими поступками, работой, мужеством, самоотверженностью, силой духа", – подчеркнул Зеленский.

Первая леди и президент пожелали, чтобы каждый, кто помогает и ищет, всегда найдет, каждый, кто в дороге, всегда ее преодолеет, и каждый, кто делает для Украины все возможное, не теряет веры в то, что все возможно.

Мы искренне поздравляем вас с этим большим светлым днем. Всех невероятных людей. Невероятных детей, не по возрасту мужественных мальчиков и девочек, которые не разучились верить в добро. Наших матерей и отцов. Все наши города и села, которые заслужили на мирную жизнь. Увидите спокойные дни и ночи, торжество справедливости, света, правды и победу мира на всей нашей земле. Пусть будет так. Пусть будет мир. И будет Украина,

– резюмировали Владимир и Елена Зеленские.

