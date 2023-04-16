Когда вместо пасхальной корзины – шлем: кадры, как праздновали Пасху на фронте

Уже второй год Украина отмечает Пасху в условиях широкомасштабной войны. В то же время, не стоит забывать о наших защитниках, которые сейчас в окопах, но также стремятся соблюдать традиции.

В этом году Пасха пришлась на 16 апреля. Важно сказать, что это один из самых больших и светлых праздников для каждого христианина, ведь это день Воскресения Христова. В этом материале 24 Канала читайте о том, как Пасху отмечали украинские воины на передовой.

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Праздник в окопах

Начать следует с того, что по сети активно начали распространяться фотографии, на которых наши военные используют вместо корзины – свои шлемы. В них можно заметить свечи, куличи, колбасу, сыр и другие продукты.



Защитники используют шлем вместо корзины / Коллаж из соцсетей

Также в Генеральном штабе ВСУ опубликовали фото с фронта, на которых можно увидеть защитников, которые не забывают об украинских традициях в это нелегкое время и празднуют Воскресение Христа.

В этот день год назад мы все молились, чтобы Украина выстояла. Сегодня – чтобы Украина победила. Мы не только ждем и просим, но одерживаем и творим эту победу сами. 417 дней,

– говорится в сообщении.



Праздничный стол на Пасху воинов ВСУ / Фото Генштаба

Поделились, как отмечают Пасху, в частности, в 103-й бригаде ТрО ВСУ. Там отметили, что "самая искренняя молитва – у защитника, знающего истинную цену жизни", "самая тихая исповедь – того, кто каждый день рискует собой ради своей страны и побратимов", а "самая ожидаемая Пасха – на передовой, где нет выходных или отпусков".

Когда за молитвой в праздничный Пасхальный день встречаются боевые побратимы, праздник – в душах и сердцах, в словах из звонков и сообщений родным, которые ждут с надеждой дома. В словах Пасхальной Литургии, которыми обращаются к своей пастве военные капелланы,

– говорится в источнике.

Как 103-я бригада ТрО праздновала Пасху: смотрите фото с фейсбука

А вот в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде верят, что Пасха принесет долгожданную радость победы всей нашей Украине, а вместе с ней и благополучие в каждую семью.



Пасха на фронте / Фото – 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада

В то же время в Воздушном командовании "Восток" написали, что в разных уголках Украины сегодня, 16 апреля, устремляются в небо общие молитвы. А ВСУ – свое делать. То есть защищать и побеждать.

Как воины ВСУ соблюдают украинские обычаи / фотографии ОК "Восток"

На странице в соцсетях 95 отдельной десантно-штурмовой бригады опубликовали целый сюжет о том, как защитники праздновали Пасху. В частности, там показано, как наши воины посещали церковь, освящали продукты и молились.

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Также вспомним о бойцах батальона "Волки да Винчи", которые считают, что смысл Пасхи заключается в победе жизни над смертью – то есть добра над злом.

В то же время добавим сообщения из соцсетей, на которых видно, как другие воины ВСУ праздновали 16 апреля Пасху.

Вместе с тем отметим, что в сети появилось видео с воинами Вооруженных Сил, которые заряжают авиацию "пасхальными яйцами", а затем мощно бьют по оккупантам.

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Напоследок подчеркнем, что для России нет ничего святого. Она готова обстреливать украинские города даже в это светлое время Пасхи. Собственно, в ночь на 16 апреля захватчики атаковали Николаевщину, из-за чего погибли двое подростков.