Празднование Пасхи в Киеве: как будут проходить богослужения

Вскоре в ночь на 16 апреля украинцы будут праздновать Пасху. Власти Киева уже рассказали, как будут проходить богослужения в столице.

В этом году празднование Пасхальных праздников проходит в условиях военного положения. Поэтому необходимо придерживаться комендантского часа.

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Как будут проходить богослужения в Киеве

Как отметила заместитель главы КГГА Анна Старостенко, Киев обратился к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляции.

Начальник КГГА Сергей Попко рассказал, что праздничные молебны запланированы в 163 культовых сооружениях столицы. По предварительному графику храмы и соборы будут открыты для всех верующих для вечерних и утренних молебнов 15 апреля с 15:00 до 23:00, а 16 апреля – с 5:00 до 18:00.

Еще раз упорно прошу киевлян и гостей города с ответственностью отнестись к посещению храмов. Не нужно скапливаться в больших количествах внутри и возле религиозных сооружений. Не подвергайте себя и окружающих опасности. Не пытайтесь обязательно освятить пасхальную корзину сразу по окончании комендантского часа,

– подчеркивает начальник КМВА.

Кроме того, Попко добавляет, что ночью главные закрытые богослужения будут транслироваться онлайн по центральным телевизионным каналам, на интернет-платформе ПЦУ в ютубе и в фейсбуке.

Что будет с комендантским часом на Пасху в Киеве и области

В Киеве продолжает действовать комендантский час, который длится с 00:00 до 05:00.

Отметим, что в ночь на 16 апреля комендантский час в Киеве продлится с 00:00 до 05:00. Власти отметили, что это, в первую очередь, для безопасности украинцев. С ночи священнослужители будут проводить службы, которые будут транслироваться онлайн. По завершению комендантского часа люди смогут пойти в церковь и освятить пасхальную корзину.

В КОВА сообщали, что в ночь на 16 апреля комендантский час в Киевской области будет действовать без изменений – с 00:00 до 5:00. Там отметили, что находиться в храмах в это время может исключительно духовенство с ограничением доступа для верующих. Для удобства населения богослужения будут транслироваться в онлайн-режиме.

Кстати, в КОВА обратили внимание на необходимость ограничить количество людей на территории церквей и кладбищ во время освящения пасхальных корзин и в поминальные дни.

Будет ли вражеская атака на Пасху

Накануне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что к ракетной атаке россиян нужно быть готовыми в любое время. Он считает, что невозможно ответить на то, стоит ли от россиян ожидать ракетной атаки именно на Пасху, ведь признаки подготовки врага к ударам есть всегда.