Пашу "Мерседеса" заметили возле Лавры: митрополит УПЦ МП "засветился" на камеру

Очевидцы увидели митрополита УПЦ МП Пашу "Мерседеса" Лебедя и засняли его. Лояльные пророссийской церкви телеграмм-каналы впоследствии распространили видео.

Павел Лебедь, известный как Паша "Мерседеса", был замечен 29 июня возле Лавры. У скандального руководителя УПЦ МП истек срок домашнего ареста.

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