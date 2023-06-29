Пашу "Мерседеса" заметили возле Лавры: митрополит УПЦ МП "засветился" на камеру
29 июня 2023, 17:38Читати новину українською
Очевидцы увидели митрополита УПЦ МП Пашу "Мерседеса" Лебедя и засняли его. Лояльные пророссийской церкви телеграмм-каналы впоследствии распространили видео.
Павел Лебедь, известный как Паша "Мерседеса", был замечен 29 июня возле Лавры. У скандального руководителя УПЦ МП истек срок домашнего ареста.
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