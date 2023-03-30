Теперь в ход пошли руки: Паша "Мерседес" толкнул журналистку

Во время общения с журналистами митрополит Павел (Лебедь) толкнул журналистку из-за того, что она хотела задать ему вопрос. Позже другой представитель УПЦ МП сломал камеру журналистов Суспильного.

После того, как комиссии Минкульта не удалось провести проверку на территории Киево-Печерской лавры, монахи ответили на несколько вопросов журналистов В частности, Паша "Мерседес" рассказал, почему монахи УПЦ МП не собираются выселяться из святыни.

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От угроз к действиям

Паша "Мерседес" после окончания службы начал общаться с журналистами, чтобы объяснить, почему монахи УПЦ МП не собираются выселяться из Лавры. По словам митрополита, им якобы "звонили из ООН" и заявили, что монахи могут не выселяться из Лавры. Аргументировал Паша "Мерседес" это тем, что нет соответствующего судебного решения, которое заставляло представителей УПЦ МП уехать из святыни.

Когда журналисты начали задавать "неудобные" для митрополита вопросы, тот разозлился и толкнул одну из журналисток. Она пыталась поинтересоваться по поводу работы комиссии Минкульта, которую сегодня, 30 марта, не пустили на территорию Лавры с проверкой. Однако Паша "Мерседес" разозлился и толкнул журналистку, обозвав ее.

Паша "Мерседес" напал на журналистку: смотрите видео

После этого произошел еще один инцидент. Когда монахи УПЦ МП после службы уходили из Лавры, один из священнослужителей толкнул другую журналистку и пытался сломать камеру. Под горячую руку священнослужителей попали сотрудники Суспильне. Девушка пыталась задать вопрос монаху, однако ей посоветовали "исповедоваться". Оператор, снимавший все это на видео, также попал под "раздачу" монахов – из его рук пытались выбить камеру.

Момент удара по камере: смотрите видео

Представитель УПЦ МП пытался взломать камеру Общественного: смотрите видео

Журналисты планируют обратиться в правоохранительные органы с заявлением по поводу препятствования их деятельности.

Паша "Мерседес" угрожал журналистам

Утром митрополит Павел уже угрожал журналистам. После службы ему начали задавать вопрос, почему комиссию Минкульта не пустили на территорию Лавры. В ответ Паша "Мерседес" начал угрожать журналистам палкой и кричал, что якобы "разобьет всем фотоаппараты".

Однако позже митрополит начал открещиваться от своих слов. Он заявил, что никому не угрожал, а его просто "не так поняли".

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