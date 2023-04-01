В сети обсуждают шарф "Паши Мерседеса" от Louis Vuitton
Митрополита Павла, которого называют Паша Мерседес, заметили в интересном шарфе. Украинцы предполагают, что священник может носить вещь от дорогого бренда Louis Vuitton.
В сети обнародовали фото, где виднеется шарф митрополита, информирует 24 Канал. Отметим, Павел прикрыл частицу узора, потому утверждать, что это точно Louis Vuitton – сложно. Впрочем, сходство достаточно велико.
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"Паша Мерседес" ходит в Louis Vuitton
Louis Vuitton – это французский дом моды, изготавливающий вещи класса "люкс". Считается, что это дорогой и элитный бренд. В сети отмечают, что цена такого шарфа может быть как пенсия бабушек, ходящих на службу митрополита Павла.
Похожие аксессуары на сайте стоят около 600 долларов, но есть и более дешевые модели – до 200 долларов.
"Паша Мерседес" может носить дорогой бренд одежды / Фото из сети
Сколько стоит шарф митрополита.
Подозрение от СБУ
- Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту Павлу. Она отметила, что имеют обоснованные доказательства против Павла Лебедя.
- Перехватили разговоры священника, в которых представитель УПЦ МП говорит, что Украина "провоцирует" Россию и призывает молиться за Кирилла и "никого не слушать".
- Подозрение касается нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений. Также – оправдание, отрицание вооруженной агрессии России против Украины.