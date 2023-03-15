Кремль умело манипулирует темой церкви – СНБО об обращении УПЦ МП

В Центре противодействия дезинформации отреагировали на одиозное обращение настоятеля Киево-Печерской лавры и его "братии". Видеоопус адресовали президенту Владимиру Зеленскому.

Павел жаловался из-за выдворения из Лавры – его пропутинской "братии" нужно покинуть территорию святыни до 29 марта 2023 года. Видео было подхвачено российскими пропагандистскими СМИ.

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Теперь прокремлевские пропагандисты преподносят "новость" под видом гонения канонической православной церкви. В Центре противодействия дезинформации подчеркнули: пропаганду подают так, что аудитория должна вроде бы самостоятельно понять "священная война – неизбежна".

Центр противодействия дезинформации напомнил, что ранее скандальный проповедник уже запустил фейк. Речь идет о крестах на Трапезном храме Лавры, которые потемнели якобы "из-за богослужений горе-украинцев".

Кремль умело манипулирует темой церкви, выставляя своих подчиненных в качестве жертвы. А также использует эту тему для нагнетания ситуации и увеличения аудитории поклонников, которые пойдут "спасать" православных украинцев,

– говорится в сообщении.