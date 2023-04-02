"Нет света и на чем спать": фото роскошного дома, где будет отбывать наказание Паша "Мерседес"

Паша "Мерседес" проведет под домашним арестом минимум 60 суток. Это время одиозный митрополит ПЦУ МП проведет в доме в селе Вороньков Киевской области.

Паша "Мерседес" активно жаловался, что не может находиться в этом доме, потому что там даже негде спать. Он рассказывал басни, что собирался продать "небольшой домик", но никто его так и не купил.

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Я оттуда все раздал, были кровати, стиральные машинки, холодильник, 4 иконы забрал,

– жаловался Паша "Мерседес".

Он также отмечал, что там нет ни связи, ни тепла. Фото из "скромного" дома, которые опубликовали в Сети, впечатляют. Трудно даже представить, как Паша Мерседес будет страдать от плохих жилищных условий.

Кстати, раньше во время обысков у Паши "Мерседеса" обнаружили немало ценных вещей. В частности, портреты из янтаря и золота.

Как выглядит скромная "хижина" Паши "Мерседеса" / Фото СБУ и "Мы – Украина"

Паша "Мерседес" – под домашним арестом

Решение о домашнем аресте для Паши "Мерседеса" Шевченковский суд принял 1 апреля. Также одиозный митрополит УПЦ МП обязан носить электронный браслет. Паша "Мерседес" рассказывал, что это вроде бы может повредить состоянию его здоровья. В то же время, никаких реальных доказательств этому одиозный митрополит, конечно же, не предоставил. Украинцы отреагировали рядом мемов. Просмотреть их можно здесь.

Ранее Паше "Мерседесу" объявили подозрение. Речь идет сразу о двух статьях: