Паша "Мерседес" утверждает, что получил подозрение от СБУ и говорит об обысках

Бывший глава Киево-Печерской лавры Павел Лебедь заявил, что утром 1 апреля СБУ вручила ему подозрение. Представитель УПЦ МП сказал, что в его доме должны провести обыски.

Он заявил об этом журналистам 1 апреля. Соответствующее видео распространяют в сети. Однако своей вины "Паша Мерседес" традиционно не признает, пишет 24 Канал.

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Что сказал Паша "Мерседес" о подозрении

Павел Лебедь заявил, что подозрение ему вручили в 7:30 1 апреля. Представитель УПЦ МП заявил, что в этот же день в его доме проведут обыски.

Он также добавил, что подозрение вручили за сотрудничество с Россией и за разжигание религиозной розни. СМИ пишут, что говорится о:

разжигание межрелигиозной розни;

оправдании вооруженной агрессии России.

Еще говорят, что я проклинал президента. Никогда в жизни этого не было – не детей, никого я абсолютно не проклинал. Но я сказал, что наши слезы не упадут на землю, а упадут на тех людей, которые делают эти дела,

– пытался оправдаться Павел.

"Паши Мерседес" вручили подозрение: смотрите видео

В Службе безопасности Украины эту информацию не подтверждали. Однако 24 Канал обратился к ним за комментарием.

Стоит добавить, что в своем обращении 29 марта представитель УПЦ МП сыпал угрозами и проклятиями украинским властям. Он действительно говорил, мол, "слезы выселенных священнослужителей, "не упадут в землю – они упадут ему (украинскому лидеру – 24 Канал) на голову".

"Паша Мерседес" также заявлял, что якобы Бог не простит лидеру государства изгнание Московской церкви из Лавры. Более того, в своем обращении представитель УПЦ МП также заявил, что не поедет, пока "всех не похоронит".

Введите сегодня в Интернет: что я сегодня уезжаю. Покидаю свою страну. Быстро оформил паспорт и скрылся из этого помещения. Вроде бы это я оформлял документы, вроде бы я что-то делал. Они везде рассказывают, что я уеду. Нет! Я не поеду к последнему из вас, пока не похороню всех,

– заявил Павел.

Следует добавить, что он также 30 марта толкнул и обозвал журналистку в Лавре. Это произошло только потому, что она хотела задать ему вопрос. Также Паша Мерседес заявлял, что он готов бить за Лавру. Подробнее о псевдохристианском поведении митрополита – читайте здесь.

Выселение УПЦ МП из Лавры: коротко