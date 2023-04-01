Никогда не был на стороне агрессии – митрополит Павел оправдывается в зале суда

СБУ вручила митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю подозрение, провела обыски в его доме и вызвала на допрос. Иронично, что все эти события для Паши "Мерседеса" произошли в День дурака.

В ходе допроса в зале суда митрополит разразился странными заявлениями. Лебедь сказал, будто он против агрессии.

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О Россию не упомянул ни слова

Комментируя подозрение от СБУ, митрополит заявил, что он "ничего не сделал для того, чтобы его в чем-то винить". Паша "Мерседес" продолжает клеить дурака и считает, что все происходящие события вокруг него и Лавры – это сугубо политическое дело.

Я никогда не был на стороне агрессии. Я против агрессии. И сейчас я нахожусь в Украине. Это моя земля,

– заявил прислужник Москвы.

Интересно, что во время своих оправданий Лебедь ни разу не упомянул Россию, ведь именно она и стала причиной агрессии, о которой он упомянул. Позже стало известно, что судьи объявили отвод.

Почему Паша "Мерседес" лжет

Чтобы понять двуличность и лицемерие митрополита УПЦ МП, стоит копнуть вглубь его биографии. Итак, митрополит Павел родился в селе Борбин в Ровненской области. В 1984 году Лебедь поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил через четыре года. В 1996 году он окончил Киевскую духовную семинарию.

Интересно, что с 2008 по 2014 год митрополит был депутатом Киевского городского совета от пророссийской Партии регионов. Также с 2009 года он является членом Межсоборного присутствия Русской православной церкви.

Следует добавить, что во времена наместничества Киево-Печерской лавры Павла неоднократно связывали со скандалами с коррупцией и отмыванием денег Московским патриархатом. В частности, махинации с тендерами на строительство храмов и хищение средств из государственного бюджета, которые выделялись на нужды Лавры.

Всю свою сознательную жизнь митрополит с особой любовью относился к России и негативно высказывался в украинскую сторону. Следует упомянуть хотя бы события 10-летней давности. 11 декабря 2013 года во время круглого стола по поводу "Евромайдана" он одобрял все действия милиции и насмешливо спросил, сколько платят студентам за то, что они выходят на протесты.

Позже во время проведения богослужения митрополит Павел сравнил Виктора Януковича с Иисусом Христом и заверил его в своей поддержке. Также следует напомнить читателю, что митрополит неоднократно заявлял, что "Крым никогда не был украинским", а война на Донбассе "вызвана агрессией Украины".

Все провокации и оправдания Паши "Мерседеса" не сработают снова и он получит справедливое наказание за свои действия и высказывания.

Что известно о вручении подозрения