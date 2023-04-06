Не только дом: журналисты показали большой имущественный комплекс Паши "Мерседеса"

Журналисты-расследователи обнаружили не только роскошное поместье Паши "Мерседеса". У митрополита УПЦ МП также есть большой имущественный комплекс.

По имеющейся у журналистов Bihus.info информацией, Паша "Мерседес" распоряжается крупным имущественным комплексом. В него входят коровники и силосные ямы.

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Несколько гектаров земли

Если говорить о площади земельного участка, то он составляет свыше 6 гектаров. Интересно, что принадлежит он сельскому совету. Сам же митрополит его арендует и сдает комплекс в субаренду Александру Матвиенко.

По данным журналистов, Матвиенко владеет компанией МПЛ АГРО. Она, собственно, и прописана по адресу того же имущественного комплекса, который арендует Паша "Мерседес".

Журналисты предположили, что само название МПЛ может быть аббревиатурой, в которой митрополит зашифровал свои инициалы. Ее можно расшифровать так: митрополит Павел Лебедь. По нашему мнению, можно было "Мерседес" Павел Лебедь.

Чем владеет Паша "Мерседес", расследование журналистов: смотрите видео

К слову, о "Мерседесе". Именно на Матвиенко, по данным журналистов, оформлен 400-й Mercedes, на котором катается митрополит.

А теперь еще немного о компании МПЛ АГРО. По данным журналистов, она пользуется более 500 земельными участками в Киевской и Черниговской областях. Их совокупная площадь составляет 1 100 гектаров.

На сайте компании отмечают, что она занимается обработкой 12 тысяч гектаров земли. Она имеет 800 дойных коров, а также занимается разведением свиней и кур.

А теперь вернемся к Паше "Мерседесу". Неплохо будет вспомнить, каким автопарком кичился в свое время митрополит. Это позволит еще раз убедиться в "благих намерениях" и абсолютном бескорыстии этого персонажа.

Упорный фанат Mercedes

За время, когда он работал в Киево-Печерской Лавре, митрополит "засветил" три автомобиля Mercedes. Разумеется, речь идет не о базовых моделях, а элит-классе. Если быть более конкретными, то это:

Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC,

Mercedes-Benz V 220 CDI,

Mercedes-Benz S 500 4MATIC.

Напоследок напомним, что Паше "Мерседесу" на днях избрали меру пресечения. Он обязан находиться под домашним арестом в течение 60 дней. Правда, его "бедная хижина", о которой он говорил в суде, оказалась настоящим дворцом. Здесь можно прочитать больше о недвижимости митрополита.