"Это все Польша и Венгрия": Паша Мерседес цинично заявлял, что на Западе "нет украинцев"

СБУ перехватила телефонные разговоры митрополита Павла. Там нашли немало интересных моментов. В частности, Паша Мерседес цинично заявил, мол, на Западе нет украинцев.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту. После обнародованных разговоров стало ясно, что какие доказательства против Павла Лебедя.

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"На Западе нет украинцев"

В одном из разговоров "Паша Мерседес" убеждал свою собеседницу, что в западных регионах страны "живут не украинцы". Говорил, мол, это Польша и Венгрия.

Перехвачен разговор митрополита:

- Переговоры... Думаю, чтобы потом не было удара по Ужгороду.

– Я тоже так думаю, потому что это тоже Украина.

– Ну, там это все не Украина, будем говорить. Там никто по Украине не дышит. Там Польша, Венгрия.

Что этому предшествовало