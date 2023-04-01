"Это все Польша и Венгрия": Паша Мерседес цинично заявлял, что на Западе "нет украинцев"

1 апреля 2023, 13:54
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СБУ перехватила телефонные разговоры митрополита Павла. Там нашли немало интересных моментов. В частности, Паша Мерседес цинично заявил, мол, на Западе нет украинцев.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту. После обнародованных разговоров стало ясно, что какие доказательства против Павла Лебедя.

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"На Западе нет украинцев"

В одном из разговоров "Паша Мерседес" убеждал свою собеседницу, что в западных регионах страны "живут не украинцы". Говорил, мол, это Польша и Венгрия.

Перехвачен разговор митрополита:

- Переговоры... Думаю, чтобы потом не было удара по Ужгороду.

– Я тоже так думаю, потому что это тоже Украина.

– Ну, там это все не Украина, будем говорить. Там никто по Украине не дышит. Там Польша, Венгрия.

Что этому предшествовало

  • СБУ сообщила о подозрении митрополиту Павлу. Это касается нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений. Также – оправдание, отрицание вооруженной агрессии России против Украины.
  • Правоохранители провели обыски в доме митрополита Павла. На обнародованных кадрах можно увидеть портреты из янтаря, драгоценности и золота.
  • СБУ вызвала Лебедя на допрос в 12.00. Затем будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Автор: Ольга Музика