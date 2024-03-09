Могут ли католики и православные праздновать Пасху в один день: объяснение церкви
Источник:OBOZ.UA
Поскольку Пасха – переходящий праздник, то ежегодно ее празднуют в разные даты. В Киевской патриархии рассказали, возможно ли единое празднование этого дня для католиков и православных.
Отметим, что в 2024 году христиане западного обряда празднуют Пасху 31 марта, а православные верующие – 5 мая. Причина таких разногласий в разной Пасхалии.
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Объяснение церкви
Как рассказали в патриархии, Пасха – это праздник Воскресения Креста. Первый Вселенский Собор 325 года постановил праздновать Пасху в воскресенье после еврейской Пасхи. Эта традиция диктует, что Пасха приходится на первое воскресенье после полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия, не ранее 4 апреля (21 марта по старому стилю).
Также в 4 веке утвердили право, по которому Пасха не должна праздноваться перед или вместе с иудейской Пасхой, во избежание противоречий со Священным Писанием. Однако в отличие от православных, католики не придерживаются этого правила – поэтому иногда даты совпадают.
Православные верующие пользуются юлианским календарем для вычисления даты Пасхи, а католики – григорианским. Поэтому верующие западного обряда празднуют этот праздник обычно раньше – в период от 21 марта до 25 мая.
Однако иногда Пасха может совпасть для православных и католиков в один день. Такое произойдет в 2025 и 2028 годах.
Религиозные праздники в Украине
- Православная церковь Украины 1 сентября 2023 года перешла с юлианского на новоюлианский календарь. Это привело к смещению ряда праздников. Так, например, Рождество украинцы празднуют теперь 25 декабря, а не 7 января, а Петра и Павла – 29 июня (вместо 12 июля).
- Изменились даты почти всех церковных праздников, однако Пасха и привязанные к ней события останутся, как и были. Если праздновать по григорианскому календарю, то время от времени Пасха может выпадать раньше, чем иудейская Пасха – этого быть не может.
- Как и раньше, Вознесение празднуется на 40-й день после Пасхи, а Троица – на 50-й день.